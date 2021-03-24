Bakanlığın çocuk ihmal ve istismarına yaklaşımı kitaplaştırıldı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuk ihmal ve istismarına yönelik kurumsal yaklaşımı 'Çocuk Politikaları Serisi' adıyla kitap haline getirildi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Çocuk Politikaları Serisi' adıyla yayın hayatına başlayan çalışmanın ilk kitapçığında, 'Türkiye'de Çocuk Koruma Hizmetlerine Tarihsel Bakış', 'Çocuk İhmal ve İstismarı Nedir?', 'Bakanlığın Çocuk İhmal ve İstismarı Konusunda Koruma, Bakım, Önleme ve Rehabilitasyon Hizmetleri ile İlgili Kurumsal Yaklaşımı','Çocuk İhmal ve İstismarı Konusunda Bakanlığın Hizmetleri', 'Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Özel Uygulamaları' başlıkları yer aldı.

ANNE BABA EĞİTİMLERİ ARTIRILACAKKitapçıkta, doğrudan çocuk ihmal ve istismarı ile mücadeleye ilişkin politika ve tedbirler de anlatıldı. Bu kapsamda, doğum öncesinden başlamak üzere anne baba eğitimleri artırılacak, anne babalara yönelik olarak çocukların yaş ve gelişme düzeylerine uygun beslenme, büyüme, eğitim ve oyun içerikli materyaller geliştirilecek. Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecek. Kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmetlere erişimi artırmaya ve fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacak. 'ÇOCUKLARA YÖNELİK GELİŞTİRİLERİN POLİTİKALARA YER VERİLDİ'Çocuklara yönelik geliştirilen politikalara da yer verilen kitapçıkta sonuç bölümünde, çocuk koruma alanında kamuoyu farkındalığı oluşturarak, çocuğa yönelik herhangi bir ihmal ya da istismar olmadan çocuğun kendisi, ailesi ve çevresinden kaynaklı sorun ya da ihtiyaçlarının tespit edilmesi; bu ihtiyaçların ya da sorunların kurumlar arası iş birliği ile giderilmesi; risk haritaları ile erken müdahale sistemlerinin oluşturulması; ailelere yönelik bilgilendirici ve çözüm üretici eğitimlerin düzenlenmesi; çocuklara yönelik psikososyal destek hizmetlerinin geliştirilmesi gibi politikalar oluşturulduğu vurgulandı. 'Çocuk Politikaları Serisi'nin ilk yayınının mesleki, akademik ve gönüllü faaliyetlere katkı sağlaması hedefleniyor. 'EN ÖNEMLİ ÖDEVİMİZ, GÜVEN ORTAMINDA YETİŞMELERİ'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise kitapçıkta kaleme aldığı yazıda, "Çocuklarımıza dair en önemli ödevimiz onların sağlıklı ve güven dolu bir ortamda yetişmelerini sağlamaktır. Doğaları gereği kendilerini koruyamayacak durumda olan tüm çocuklarımız için, bu ödev, bizlere, anayasamızda açıkça verilmiştir. Ülkemizin sağlıklı nesillerle sağlıklı bir gelecek inşa edebilmesi hedefiyle bu vazifeyi gönül vererek üstleniyoruz" dedi. Çocukların ihmal, istismar ve tüm risklerden korunabilmesinin çok disiplinli bir alan olduğunu vurgulayan Selçuk, "Çocuk koruma sisteminin sadece kamu kurumlarını da değil, toplumun tüm aktörlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve tek tek bireyler ve bütün bir toplumu kapsayan; hepsinin işbirliği halinde çalışmasını, birbirine kenetlenmesini zorunlu kılan bir alan olduğu aşikardır. Bu kapsamda çocukların, ailelerin ve toplumun farkındalığını arttırmaya yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde önemli çalışmalar yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı