Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşların 2022 Yılı Bütçe Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Görüşülüyor

ANKARA (Habermetre) - #CanlıYayın?? |?? Ankara | Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçe tasarısı sunuşunu gerçekleştiriyoruz https://t. co/NOoTTCvgYB

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 22, 2021

#CanlıYayın?? |??Ankara | Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçe tasarısı sunuşunu gerçekleştiriyoruz https://t. co/hOTSpqinKe

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 22, 2021

#CanlıYayın?? |??Ankara | TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçe tasarısı sunuşunu gerçekleştiriyoruz 2. Kısım https://t. co/DFxXIoUrgT

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 22, 2021

#CanlıYayın?? |??Ankara | TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçe tasarısı sunuşunu gerçekleştiriyoruz 2. Kısım https://t. co/zwRNmMuTAZ

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 22, 2021 Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, 40 yılda kurulan Avrupa Birliğinin bugün 10 yıllık göç sorunu yüzünden dağılmayı konuştuğunu belirtti. Almanya'nın, sel bölgesine 3 ay boyunca yaklaşamadığını anlatan Bakanımız Sn. Soylu, orman yangınlarının da ABD ve Kanada'da aylarca sürdüğünü vurguladı. Bugün Avrupa'nın, marjinalleşmenin etkisi altında olduğunu ifade eden Bakanımız Sn. Soylu, Türkiye'nin, 21. yüzyılın başından itibaren, uyguladığı politikalardan taviz vermeden, yaşanan iklimi yönetebildiğini söyledi. Bakanımız Sn. Soylu, Türkiye'nin ülkesinin menfaatlerini koruduğunu, Batı'nın aksine insani değerlerden uzaklaşmadığını dile getirdi. Türkiye'nin milli iradeden aldığı güçle darbe girişimini bastırdığına işaret eden Bakanımız Sn. Soylu, FETÖ'nün tüm ana bileşenlerinin çökertildiğine dikkati çekti. Cumhur İttifakı'ndan alınan güçle Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Mavi Vatan'da menfaatlerin ve hakların korunduğunu aktaran Sn. Soylu, güneydeki terör koridoru hayalinin ise üç büyük operasyonla bitirildiğini belirtti. Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Türkiye'nin özgürlükler alanını çiğneten değil, içeride ve dışarda insani güvenlik üreten bir ülke olduğunu kaydetti. Takdiri Hak Eden Bir İştir

Bakanımız Sn. Soylu, "Yıllarca Batı'nın teknolojisine, savunma sanayisine muhtaç olan Türkiye'den, polis araçlarına göreve gitmeleri için benzin bulamayan Türkiye'den, bugün vatandaşın kayıp koyunlarını bile İHA'larla arayan bir Türkiye tablosuna gelebilmek, bana göre takdiri hak eden bir iştir. " diye konuştu. Bakanlığımızın faaliyetlerinin odağına önleyiciliği koyduğunu söyleyen Bakanımız Sn. Soylu, yeni stratejileri ve bugüne kadar gerçekleştirilen uygulamaları anlattı. Terörle mücadeleye de değinen Sn. Soylu, Türkiye'nin 40 yıldır terörle sınandığını hatırlattı. Bakanımız Sn. Soylu, terör örgütü PKK'nın sebep olduğu can kaybının yaklaşık 40 bin, 2016'dan bugüne kadar katledilen sivil vatandaş sayısının 408 olduğunu anımsattı. PKK, Kilitlenmiştir

Türkiye'yi dünya liginde görmek istemeyenlerin, bugün de desteğinin ve beklentisinin, terör ve terörizm olduğunun altını çizen Bakanımız Sn. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "PKK, DEAŞ, FETÖ bu toprağın imalatı değildir. Geçtiğimiz günlerde Hakkari'de yakaladığımız, zırh delici özelliği bulunan ve neredeyse fabrikadan yeni çıkmış AT-4 füzelerini kim gönderdiyse, bu örgütün imalatçısı da onlardır. Bugüne kadar terörle mücadelede her hükümet, Allah razı olsun, ellerinden geleni yapmışlardır. Ne yazık ki imkansızlıklar, siyasal istikrarsızlıklar, ekonomik çaresizlikler, yerli ve milli savunma sanayisindeki eksiklikler, bizi 21. yüzyılın başında, dünyanın desteklediği bir terör ve istikrarsızlık stratejisi ile karşı karşıya bırakmıştır. Geçmişteki acı ve kayıplarımız, bize büyük tecrübe kazandırmıştır. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21. yüzyıla işte böyle bir başlangıç yapmıştır. Doğru, 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne, bugün 48 katılım vardır. Doğru, terör örgütü eskiden sadece Tunceli kırsalında, 2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında, toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür. Terör eylemlerinin sayısı 2 bin 817'den, yüzde 90'ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah'a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurt dışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son beş yılda 1043'ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubu teslim olmuştur. " Terörle mücadelede politika değişikliğine gidildiğini belirten Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, terörizmin tüm unsurlarıyla mücadele edildiğini vurguladı. Kaynaklarını terör örgütüne aktaran, fiziki ve lojistik destek sağlayan, eleman temin eden, şehirlerde örgüt lehine bir baskı unsuru olan belediyelere görevlendirmeler yapıldığını hatırlatan Bakanımız Sn. Soylu, görevden alınan belediye başkanlarının ilk derece mahkemelerinden aldıkları cezaların 694 yıl 988 ay 338 gün olduğunu söyledi. Bakanımız Sn. Soylu, görevlendirme yapılan belediyelerin hizmet üretir hale getirildiğini belirtti. Sınır ötesi operasyonlar yapılmadan önce PKK/PYD ve DEAŞ tarafından sınırın karşı tarafından illeri taciz eden 549 saldırı yapıldığını anlatan Bakanımız Sn. Soylu, havan, roket, silahlı maket uçak ve benzer yöntemlerle 1125 saldırı gerçekleştirildiğini, 36 kişinin şehit olduğunu kaydetti. Yaralanan güvenlik görevlisi ve vatandaş sayısının 294 olduğunu ifade eden Bakanımız Sn. Soylu, "Kimse kusura bakmasın, Gazi Meclis'in çatısının altında tezkereye hayır oyu vermenin anlamı, orada terör örgütünün tekrar yuvalanmasına izin vermektir. " diye konuştu. Terörle mücadelede seri operasyonların yapıldığını anlatan Bakanımız Sn. Soylu, Eren Kış operasyonlarına değindi. Bakanımız Sn. Soylu, "Eren Kış operasyonlarının 6 tanesi devam ediyor, bugün 7'ncisine Bitlis Sarpkayalar'da 680 kahramanımızla başladık. Sadece Eren'de 167 terörist ve 1057 mağara etkisiz hale getirildi. " bilgisini paylaştı. Türkiye, Terörle Meşgul Bir Ülke Olmaktan Çıktı

Yurt içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, jandarma istihbaratları ve MİT arasındaki uyumun terörle mücadelede elde edilen başarıyı getirdiğinin altını çizen Bakanımız Sn. Soylu, sınır ötesi operasyonlarla Kandil'den Akdeniz'e uzanacak terör koridorunun engellendiğini, DEAŞ'ın ilerlemesinin ve etkinliğinin durdurulduğunu söyledi. Doğu ve Güneydoğu'da yapılan yatırımları anlatan Bakanımız Sn. Soylu, "Her şeyden önce Türkiye, terörle meşgul bir ülke olmaktan çıktı. PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir. Elebaşlarının bile ümitlerinin tükendiğini, Batı'ya yaptıkları sitem dolu çağrılarda görüyoruz. " dedi. FETÖ'yle Mücadele

FETÖ ile mücadeleye de değinen Bakanımız Sn. Soylu, bu mücadelenin "son FETÖ mensubuna ulaşma" hedefiyle sürdüğünü dile getirdi. Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, bu kapsamda bugüne kadar 319 bin kişinin gözaltına alındığını, 99 bin kişinin tutuklandığını kaydetti. FETÖ nedeniyle İçişleri Bakanlığından 45 bin kişinin ihraç edildiğini, 12 bin 847 kişinin de görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin 509 kişinin görevlerine iade edildiğini belirten Bakanımız Sn. Soylu, "Mahrem yapılanma, büfe ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları ve kurum yapılanmalarına yönelik olarak 77 bin operasyon yapılmış, ByLock'ta 99 bin tekil kullanıcı tespit edilmiştir. Büfe ankesörde etkin pişmanlıktan faydalanan kişi sayısı 8 bin 617, oranı ise yüzde 37'dir. " diye konuştu. Bakanımız Sn. Soylu, DEAŞ'a yönelik 2016'da 783 operasyon yapıldığını, bu yılki operasyonun ise 1173 olduğunu ifade ederek, 2021'de 2 bin 438 kişinin gözaltına alındığını, 487 kişinin tutuklandığını bildirdi. Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, son üç yılda 9 önemli terör eylemi engellenen DEAŞ'ın 31 Aralık 2016'dan bu yana eylem gerçekleştiremediğine dikkati çekti. Aşırı sol terör örgütlerine yönelik 2021'deki 249 operasyonda 615 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakanımız Sn. Soylu, operasyonlarla bu örgütlerin de kadro kaybı yaşadığını, kırsaldan tamamen silindiğini kaydetti. 2022 Yılı Bütçe Sunuşu

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

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