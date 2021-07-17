Bakanların sel mesaisi sürüyor
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Bakanların sel mesaisi sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Haberler | Güncel

Bakanların sel mesaisi sürüyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Muradiye beldesinde selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Muradiye beldesinde...

Bakanların sel mesaisi sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Muradiye beldesinde selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu

RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Muradiye beldesinde selde yıkılan 3 katlı binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Rize'de 4 gün önce yaşanan selin hemen ardından bölgeye gelerek çalışmalara başlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sel mesaisi sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren sel bölgelerini gezerek incelemelerde bulunan Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, selden en fazla zarar gören yerler arasında yer alan ve 2 kişinin öldüğü bir kişinin ise kaybolduğu Muradiye beldesine gelerek yapılan çalışmaları takip etti. Selde yıkılan 3 katlı binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Bakanlar ardından dere kenarına inerek selde kaybolan Batuhan Delihasan'ı arama çalışmalarını takip etti, JAK ve AFAD timlerinden bilgi aldılar.

Öte yandan selde yıkılan 3 katlı binanın da enkazı yapılan arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırıldı.

Bakanların sel mesaisi sürüyor
Bakanların sel mesaisi sürüyor
Bakanların sel mesaisi sürüyor
Bakanların sel mesaisi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin

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