Bakanların Kayseri temasları
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Bakanların Kayseri temasları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yüzde 70'lere varan yerli ve milli savunma sanayi kapasitemizi önümüzdeki günlerde çok daha ileri gideceğini görüyoruz" dedi.

Bakanların Kayseri temasları
25.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:25

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yüzde 70'lere varan yerli ve milli savunma sanayi kapasitemizi önümüzdeki günlerde çok daha ileri gideceğini görüyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret öncesinde kameraların karşısına geçen 3 bakan açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugünkü ziyaretimizde 3 bakanlığın ortak Kayseri'de gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projelerle ilgili görüşmelerimizi yaptık. Kayseri bizim açımızdan çok değerli bir şehir. Bir sanayi şehri. Bunun yanında üniversiteleri ile özellikle bölgesinde güçlü bir AR-Ge merkezi olacak şehirlerimizden bir tanesi. Bugün ki ziyaretimizde 12. Üs Komutanlığı'nı ziyaret ettik. Özellikle orada A400M projesinde kazanılmış kabiliyetleri nasıl daha ileriye götürebiliriz diye brifingler aldık. Orada ileride gerçekleştireceğimiz projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bunun yanında Kayseri'nin bir değeri olan ASPİLSAN'a bir ziyarette bulunduk. Burada da hem Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte hem de Milli Savunma Bakanlığımızla birlikte Türkiye'deki sanayinin her sektörüne dönük özellikle pil teknolojileri ile ilgili hangi aşamaya gelindi, bundan sonra neler yapılabilir bunların değerlendirmelerinde bulunduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yerel kalkınmadan da sorumludur. Özellikle kalkınma ajanslarımız ile Kayseri'nin ekonomisini daha da yukarıya taşıyacak projelerin takipçisiyiz. Güzel ve verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile özellikle kurumlar ve bakanlıklar arasındaki eş güdüm maksimum seviyeye çıkmış durumda. Biz bu avantajlar bakan arkadaşlarımızla birlikte çok iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bir sinerji ile işlerimizi yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YERKÖY-KAYSERİ HATTININ PROJESİ TAMAMLANDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da hızlı tren müjdesi vererek, Yerköy-Kayseri hattının projeleri tamamlandığını kaydettiği ve şunları söyledi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kayseri genelindeki projelerimizi yeniden değerlendirme imkanı bulduk. Devam eden projelerimizin biran önce bitmesi için gerekli talimatları ve takipleri yapacağız. Bunların değerlendirmesini yaptık. İnşallah bundan sonrada Kayseri için planladığımız projeleri belediye başkanımız, valimiz ve milletvekillerimiz ile birlikte bunların planlamalarını yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Kayseri'ye çok değerli hizmetlerimiz olacak. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Kayseri'ye yakışan projelerde yine Kayseri'ye mutlaka geleceğiz. Önümüzdeki günlerde Kayseri tramvayının ihalesini yapacağız. Bu yıl içerisinde çalışmalar başlayıp inşallah kısa bir süre içerisinde çalışmaları bitirip Kayserili kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Kayseri'de merakla beklenen projelerden bir tanesi Kayseri Havalimanı Terminalidir. Projeleri bitti, yatırım programına alıp bu yıl içerisinde inşaatına başlamayı planlıyoruz. Onun hazırlıklar içerisindeyiz. Yeni terminalimiz Kayseri'ye yakışır bir terminal olacak. Ülkemiz genelinde büyük bir demiryolu atılımı var. Kayseri'de bundan nasibini alacak. Demiryolu yatırımları hem maliyet olarak yüksek yatırımlar, uzun süreli yatırımlar ve ağır bir sanayi var. Kayseri'nin de merakla beklediği Kayseri'nin hızlı tren hattı var. İnşallah Yerköy-Kayseri hattının projeleri tamamlandı. Onunla ilgili de planlamalarımızı yapıyoruz. İnşallah yatırım programını kesinleştirdiğimizde Kayseri'yi de hızlı tren ile buluşturmuş olacağız. Onun planlamalarını yapıyoruz. Kayseri'den bir vatandaşımız trene bindiğinde buradan Konya'ya hatta İstanbul'da Halkalı'ya kadar ulaşabilecek. Bunlar ülkemize yakışan projeler. İnşallah Kayseri'yi de değerli projeler ile buluşturup bizde Kayseri'ye gelip keyifle bunları kullanacağız."

"KAYSERİ'MİZİN DAHA DA MODERNLEŞMESİ İÇİN BÜYÜK BİR GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ"

"Yüzde 70'lere varan yerli ve milli savunma sanayi kapasitemizi önümüzdeki günlerde çok daha ileri gideceğini görüyoruz" diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "Zaten çok güzel ve çok modern olan Kayseri'mizin daha da modernleşmesi ve daha da güzelleşmesi için yapılması gereken ne kadar proje varsa bunların hepsinin gerçekleşmesi için büyük bir gayretle çalıştığımızı bir kez daha buradan ifade ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Bakanlıklarımız ve bakanlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Mevcut imkanları en etkin şekilde kullanmak suretiyle Kayseri'nin çok daha ileri seviyelere gelmesi için çalışmaları sürdürüyorlar. Kayseri tarihi, kültürü ve insanıyla gerçekten ok mümtaz bir yere sahip. Dolayısıyla bizim yaptıklarımızın çok ötesinde yapmamız gerekenler olduğuna inanıyorum. Üs Komutanlığına yaptığımız ziyarette de gördük ki; bizim buradaki işçilerimiz, mühendislerimiz ve askerlerimiz omuz omuza çalışmak suretiyle çok büyük işler yaptılar, yapacaklar. Orada Airbus firmasıyla yapılan protokol çerçevesinde A400M stratejik, ulaştırma nakliye uçaklarımızın bakımları yapılacak. Bunlarla ilişkili direk ve dolaylı ilişkili konularda da bir takım hazırlıklar ve çalışmalar yapılıyor. Bunlar sadece silahlı kuvvetlerimizin ve ülkemizin değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere de ihraç edebileceğimiz konular. Bu çalışmalara ilişkin zaten Kayseri'mizin ve halkımızın kültürü ile hafızası buna son derece müsait. Bildiğiniz gibi 100 yıl öncesine kadar buradaki top ve tayyare fabrikasında uçak yapılmıştır. Hatta bunlar ihraç dahi edilmiştir. Bu duygu ve düşünceler ile çalışmalarımızı yaptığımızda ve asker-sivil ayrımı yapmaksızın özel sektörde ne kadar imkan varsa bunları da sonuna kadar kullanmak suretiyle mevcut savunma sanayi kapasitemizin çok daha ileriye götüreceğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şuanda yüzde 70'lere varan yerli ve milli savunma sanayi kapasitemizi önümüzdeki günlerde çok daha ileri gideceğini görüyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin tüm ihtiyaçlarıyla alakalı çalışmalar her anlamda çalışılmakta, gerekli projeler yapılmaktadır. Özellikle Sanayi Bakanlığımızın teknoloji bölümü ve TÜBİTAK ile bu projeler yürütülmektedir. Burada hiçbir şekilde bir komplekse kapılmaksızın 'Yapamam' demeksizin, herhangi bir şekilde bu ithalata bel bağlamaksınız, 'Yapabiliriz' diyerek 'Yapacağız' diyerek bugüne kadar çok şey yaptı bu millet. İnşallah bundan sonra da yapacağız. Ülke genelindeki bu savunma sanayindeki seferberliğin çok etkili ve yoğun bir şekilde Kayseri'mize de yansıyacağının şimdiden müjdesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

(Ali Göç - Eren Kan/İHA)

Kaynak: İHA

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