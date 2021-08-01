Bakanların katılımıyla orman yangınlarıyla ilgili koordinasyon toplantısı düzenlendi

Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi Koordinasyon toplantısına katılan bakanlar ve katılımcılar ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre...

Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi

Koordinasyon toplantısına katılan bakanlar ve katılımcılar ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru