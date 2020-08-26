Bakanların katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı Giresun'da dört bakanın katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun'da dört bakanın katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Giresun Valisi Enver Ünlü katıldı.

Toplantıda il genelinde meydana gelen sel, taşkın ve heyelan olaylarıyla ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA