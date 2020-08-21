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Bakanlardan, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi için tebrik mesajları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından Sakarya Gaz Sahası'ndaki...

Bakanlardan, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi için tebrik mesajları
21.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:03

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi nedeniyle birer tebrik mesajı yayımladı.

Abdulhamit Gül, Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin doğal gaz keşfi üzerine Twitter hesabından, "Fatih ile Türkiye Çağı'nın kapısı açılıyor. Müjdeler olsun." paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır." sözünü paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "Milli enerjide yeni bir dönem açıldı, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Müjdeler olsun." ifadesini kullandı.

"Yeni bir şahlanışa şahit olduk"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün güçlü Türkiye yolunda yeni bir şahlanışa şahit olduk. Şanlı devletimizin yükselişi, daha nice müjdelerle ilanihaye sürecek. Bu uzun maratonda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize durmak yok." değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih gemisini selamladığı fotoğrafı paylaşarak "Elhamdülillah" ifadesini kullandı.

"Gururlandık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Twitter hesabından yayınladığı tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir döneme şahitlik etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Müreffeh yarınlar, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda Sakarya Gaz Sahası'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da doğal gaz rezervi bulunmasını kutladı.

Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arama faaliyetleri yürüten Fatih gemimizin Karadeniz'de bulduğu doğal gaz rezervinin müjdesiyle gururlandık. Bu keşfin, ülkemizin müreffeh yarınlarına değer katmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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