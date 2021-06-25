Bakanlardan Başkan Şahin'e ziyaret
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Bakanlardan Başkan Şahin'e ziyaret

Bakanlardan Başkan Şahin'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Elvan ve Bakan Gül ardından Başkan Şahin ile makamında görüştü.

Gaziantep'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Görüşmede Bakan Elvan, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projeler hakkında Başkan Fatma Şahin'den bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu. Kentte yürütülen faaliyetler çerçevesinde örnek belediyecilik anlayışından dolayı Başkan Şahin'i tebrik eden Elvan, şehrin var olan vizyonunun giderek güçlü kılındığını söyledi.

Ziyarette Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Ahmet Üzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak ile bakanlık bürokratları, ilçe belediye başkanları ve iş adamları yer aldı.

Görüşmenin ardından günün anısına Bakanlar Lütfi Elvan ile Abdülhamit Gül ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Bakanlardan Başkan Şahin'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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