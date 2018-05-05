Bakanlar Zeybekci ve Eroğlu Denizli'de

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye'yle ilgili Ağustos sonrası yapması gereken gözden geçirmeyi erkene alarak kredi notunu düşürmesinin manidar olduğunu söyledi.

Temel atma ve açılış törenleri için kente gelen Bakan Zeybekci ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluştu.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşlarının tahmin edemediği oranda büyümesini sürdürdüğünü, yılın ilk çeyreğiyle ilgili yüzde 7'nin üzerini hedef koyduklarını, her ay ihracat rekoru kırıldığını belirterek, tüm bu verilerin bu kuruluşlarca görülmediğini ifade etti.

Zeybekci, "Bunlar, Türkiye'nin gerçeğini göz önüne almadılar ve almayacaklar, bu devam edecek, bundan emin olun. Bu şekilde Türkiye'deki siyaset ortamını etkileyecek her türlü negatif platformda gerek dışarıdakiler, gerekse içerideki işbirlikçileri buluşacaklar ve dua edecekler, Türkiye'de işler kötü olsun diye. Türkiye'de işler iyi oldukça birileri maalesef üzülüyor." şeklinde konuştu.

Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Standard & Poor's'un, Türkiye'nin kredi notunu büyük bir iştah, gayret, heves ve hızla, çok büyük sıklıklarla indirmeye çalışması, indirmesi, Ağustos'tan sonraki gözden geçirmesini çok erkene alarak böyle bir karar vermesi, tabii ki manidar. Bu kuruluşlar, 15 Temmuz Cuma akşamı o işgal girişimi, ihanet girişiminden sonra Pazartesi günü sabahın köründe Türkiye ile ilgili negatif açıklamalar yapan ve Türkiye'nin notunu eksiye çeviren, düşüren kuruluşlar bunlar. Avrupa'da daha henüz millet uyanmadı, ABD'de hala daha gecenin yarısı. Ama Pazartesi günü sabah erkenden bunu yaptılar.

Şu akla ziyan hafta sonu nerede çalıştın, ne yaptın, neyi değerlendirdin, Türkiye'nin hangi performansını gördün? Pazartesi günü hiç olmazsa bir açılsın piyasalar. Türkiye'nin bankacılık sistemi itibarıyla dünyadaki bankacılık sisteminde mükellefiyetlerini yerine getirip getiremediğini bir gör, borsanın ne olduğunu gör, Türk Lirası'nın değerini gör, faiz oranlarını gör de ondan sonra bir karar ver."

Standard & Poor's'un Türkiye'yle ilgili 2015 yılında seçimlerden 3 gün önce not açıklamaya kalkıştığını kaydeden Zeybekci, "Halbuki böyle bir gündemi yok, böyle bir zaman dilimi yok. O zaman bunların anlayacakları dilden ihanet içinde oldukları, Türkiye'ye karşı bir kasti saldırı içinde oldukları şeklinde bizim de sert tepkimiz olunca açıklama yapmaktan vazgeçtiler." diye konuştu.

Zeybekci, bu kuruluşların "tüm tahminlerini isabetli yaptıkları havası" verdiklerini ancak 2017'de Türkiye'nin büyümesiyle ilgili tahminlerini 4-5 kez yükseltmek zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, "Bunların uzmanlıkları bu kadar, bunların bu ülkenin gerçek potansiyelini ölçme kabiliyetleri bu kadar." dedi.

"Türkiye'nin önünü kesmek için büyük gayret var"

Bakan Eroğlu da Denizli'de bugün 17 büyük tesisin temelini attıklarını ve açılışını gerçekleştirdiklerini, bunların toplam maliyetinin 374 milyon lira olduğunu söyledi.

Ülkenin her yerinde büyük hizmetler yaptıklarını dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bu hizmetlerin, bütün gelişmenin, kalkınmanın devamı için 24 Haziran'da seçime karar verildi. Bu seçim, gerçekten tarihimizdeki en önemli seçim olacaktır çünkü yeni bir sisteme başlıyoruz. Cumhurbaşkanımızı gümbür gümbür yeniden cumhurbaşkanlığına seçmemiz gerekir, çok daha büyük bir oy oranıyla çünkü elini güçlendirmek bakımından oy oranının mümkün mertebe yüksek olması çok isabetli olacaktır.

İnşallah ilk turda seçilecek ve eli güçlü olacaktır. Zaten rakip diye bir şey yok. CHP, çatı adayı bulmak için çok gayret etti ama bulamadı, çatı çöktü. Şimdi kendi içinden kendi hesaplarına göre bir aday çıkardı. Onlar bizi ilgilendirmiyor, ne yaparsa yapsınlar ama sadece cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda Meclis'te de çok güçlü olmamız lazım."

Türkiye üzerinde büyük oyunların döndüğüne dikkati çeken Eroğlu, "Türkiye'nin önünü kesmek için büyük gayret var. Bütün kurumlarıyla üzerimize hücum ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kredi kuruluşları kalkıyor, her seçimde Türkiye'nin ekonomisini kötü göstermek için notunu düşürüyor. Hiç alakası yok. Niye? Bunda kasıt var. Biliyorsunuz, bazı Batı ülkeleri, güney sınırımızda bir terör devleti kurmak için gayret ettiler ama Cumhurbaşkanımızın feraseti, milletimizin özellikle cesareti sayesinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla bir kahramanlık destanı yazdık. Onların oyunları bozuldu ama bu oyunlar devam ediyor.

Bu yüzden bu oyunları bozacağımız önemli bir milat 24 Haziran'dır."

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ile eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu da katıldı.