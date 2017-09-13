Bakanlar Yörex'te Trakya Standını Gezdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) yer alan Trakya standını ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) yer alan Trakya standını ziyaret etti.
YÖREX'in açılışı dolayısıyla ANFAŞ Antalya Fuar Merkezinde tören düzenlendi.
Çavuşoğlu ve Elvan, törenin ardından Trakya Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde oluşturulan ve Trakya ürünlerinin sergilendiği standı ziyaret etti.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Mehmet Eren ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, bakanlara ürünler hakkında bilgi verdikten sonra ikramda bulundu.
Çavuşoğlu ve Elvan, fuarın hayırlı olmasını diledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da stant ziyaretlerinde yer aldı.
Trakya ürünleri standında, Edirne ciğeri, badem ezmesi, Edirne beyaz peyniri, Kavala kurabiyesi, peynir helvası, Kırklareli'nin hardaliyesi, Longoz Ormanlarının meşe balı, Şarköy eriştesi ve mis sabunu ziyaretçilere tanıtılıyor.
Standı ziyaret edenlere Edirne ciğeri ikram edildi.
Antalya Fuar Merkezinde 5 gün süreyle açık kalacak fuarda, 70 ilden 124'ü oda ve borsa, 16'sı kalkınma ajansı olmak üzere 400'ün üzerinde katılımcı yer alıyor.