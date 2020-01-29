Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti
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Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti

Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ederken sürekli sahada bulunan bakanlar Soylu ve Koca, yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti.

29.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:22
Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti

'da depremin yaraları sarılmaya devam ederken sürekli sahada bulunan bakanlar Soylu ve Koca, yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti.


Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ'a gelen bakanlardan İçişleri Bakanı ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın deposunu ziyaret etti. Bakanlar depoda yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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