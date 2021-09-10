Bakanlar Varank ve Yanık, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta düzenlenen toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, Kahramanmaraş'ın siyasetlerinde ve gönüllerinde çok farklı bir yeri olduğunu dile getirdi.

Türkiye ne zaman sıkıntıya girse Kahramanmaraşlıların hemen devletinin, milletinin ve cumhurbaşkanının yanında olduğunu aktaran Varank, "Siz her zaman bizim arkamızda dimdik durdunuz. Biz de her zaman Kahramanmaraş'ın yanında olmak için, Kahramanmaraşlılara hizmet etmek için büyük bir gayret gösteriyoruz." dedi.

Bugün Kahramanmaraş'a eli boş gelmediklerini ifade eden Varank, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanımız az sonra sizinle tüm tesisleri paylaşacak. Ama bizim Bakanlığımızı da ilgilendiren çok önemli bir projenin açılışını sizlerle yapıyoruz. Altınşehir Sanayi Sitesi'ni gördünüz mü? Gerçekten muhteşem bir eser. Biliyorsunuz altın, finansal sistemimizde, bizim kültürümüzde çok önemli bir konuma sahip. Bu konuda gerçekten Türkiye olarak altın üretimi ve işleme konusunda net bir potansiyele sahibiz. Bakınız ülkemizin kanıtlanmış altın rezervlerine baktığımızda dünyada 12. sıradayız. Yani toprağın altında yatan altın madenlerimiz var. Ancak bu potansiyeline rağmen 2000 yılına kadar bu ülkede toprağın altından zahmet edip altını çıkarmamışlar. Altına o değeri vermemişler. Maalesef hizmet ve üretim karşıtı muhalefet, bunu yapmamış. Ama biz şu anda hem yerin altından hem altını çıkarıyoruz, hem de yerin üstünde altını işliyoruz. İşte Kahramanmaraş, altın işleme konusunda çok önemli konumda. Yaptığımız sanayi sitesindeki 360 dükkanda 6 bin vatandaş istihdam ediliyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bin yeni istihdamı bu sanayi sitesine kazandıracağız.

Kahramanmaraş'ın Türkiye ekonomisindeki yerini daha üst sıralara taşımak istediklerini belirten Varank, bu noktada her geçen gün önemli adımların atıldığını sözlerine ekledi.

Kentin ihracatını bu yıl 1 milyar doların üzerine çıkarmak istediklerini aktaran Varank, böylece yeni istihdam olanaklarının yaratılacağını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise 2 hafta önce geldiği Kahramanmaraş'ta yaptığı ziyaretlerde kente yeniden gelme sözü verdiğini hatırlattı.

"Ben de sözümü bu kadar çabuk tutacağımızı beklemiyordum" diyen Yanık, "Kahramanmaraş adını hak eden bir şehir. Burası adını, kanıyla, canıyla son damlasına kadar hak etmiş bir şehir. Bugün burada sizlerle bir arada tekrar olmaktan çok mutluyum. Bugün bizim de Bakanlık olarak 2 tesisimiz açılıyor. Bunlardan birisi Engelsiz Yaşam Merkezi, diğeri de Onikişubat Aile Destek Merkezi ve Gündüz Bakım Merkezi. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bütün hizmetlerimizi ve emeklerimizi çoğaltarak önümüzdeki günlerde yeniden buluşuruz." değerlendirmesinde bulundu.