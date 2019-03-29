Bakanlar Varank ve Kasapoğlu İş İnsanlarıyla Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmanlı döneminde önemli bir ticaret ve sanayi merkezi olan Manisa'nın Kula ilçesinin eski günlerini yakalayabilmesi için 31 Mart seçimlerinin önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kula ilçesini ziyaret eden Varank, organize sanayi bölgesi yönetimi ve ilçedeki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Varank, AK Parti hükümeti olarak 17 yıldır aynı şevk ve heyecanla, dur durak bilmeden çalıştıklarını, çalışmaya devam ettiklerini, Türkiye'nin her bir ilinin potansiyelini daha da ileriye taşımayı önemsediklerini belirtti.

Manisa'da savunma, otomotiv, yaş ve kuru meyve sebze teknolojileri, makine ve kalıpçılık alanlarını öncelikli sektörler olarak belirlediklerine işaret eden Varank, "Bu noktada firmalara danışmanlık hizmeti veriyor, çalışanlarını eğitiyoruz.

Kuru meyve ve sebze üretiminde katma değeri artırmak istiyoruz.

Bunun için yenilikçi kurutma sistemlerinin yer alacağı bir merkez kurmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Varank, il genelinde çocuklara yönelik 10 tane "kendin yap atölyesi" kuracaklarını ve buralarda 6-14 yaş grubundaki çocuklara kodlama, algoritmik düşünme, süreç tasarlama ve pratik uygulamalar geliştirme gibi konularda beceri kazandırmayı hedeflediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kula ve Salihli'nin turistik değerlerini ön plana çıkararak buradaki turizm potansiyelini arttırmak istiyoruz. Bu amaçla turizm koridoru oluşturmak için çalışmalara başlıyoruz.

Kula doğasıyla, tarihiyle, potansiyeliyle Manisa'nın gerçekten en önemli ilçelerinden biri. Kula'nın ticaret becerisinde Kayseri ile yarıştığını tüm Türkiye bilir. Kula, Osmanlı döneminde de önemli bir ticaret ve sanayi merkeziydi. Şimdi önümüzde önemli bir fırsat var.

Cumhur İttifakı'yla yerel ile genelin uyumunu yakalayacak bir Kula var."

Bakan Kasapoğlu da memleketinin ihtiyaçlarının kendisi için çok önemli olduğunu anlattı.

Kula'ya hizmet etmenin herkese nasip olmayacağını belirten Kasapoğlu, "Burada çok güzel yatırımlar gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde bunları el birliğiyle daha da yukarı taşıyacağız. Şimdi önemli bir seçim arifesindeyiz. Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak en güzel cevabı tüm odaklara vereceğiz. Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlere, Yeni Zelanda'ya, Pensilvanya'ya ve Kandil'e kadar herkese en güzel cevabı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA