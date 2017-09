Bakanlar Tüfenkci ve Fakıbaba, Batman'da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Bugün de gerçekten provokatif bir hareket olmuştur. Nefretle kınıyorum. Ben Aysel hanımın annesine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Biz hep beraber kardeşiz arkadaşlar. Onun için lütfen hiçbir zaman bölücüğe ve ayrımcılığa yer yok." dedi.



Bakan Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile "Batman Mobilya ve İnşaat Fuarı" ile "Batman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açılış töreninde, 80 milyonluk bir aile olduklarını söyledi.



"Özellikle buna emin olun hem Doğu'nun hem Güneydoğu'nun hem batının hem kuzeyin hepsinin bakanıyız ama bizim yanımızda sizin farklı bir yeriniz var. Biz burada kendimizi evimizde hissediyoruz." diyen Fakıbaba, bunu tüm samimiyeti ile söylediğini belirtti.



Bakanından Başbakanına kadar halk için var olduklarını ifade eden Fakıbaba, "Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içerisinde biz tarım ve hayvancılıkta da şehircilikte de karayollarında da vallahi her şeyi yapacağız. Göreceksiniz 15 yıl içerisinde Batman nasıl geliştiyse bundan sonra da bunu böyle göreceksiniz. Allah'ın izniyle buna inanarak söylüyorum yeter ki birlik ve beraberliğimiz bozulmasın." şeklinde konuştu.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimine değinen Fakıbaba, şöyle devam etti:



"15 Temmuz akşamı bu hainler eğer başarılı olmuş olsaydı şimdi ben burada konuşuyor olabilir miydim? Sizler burada olabilir miydiniz? Asla olmayacaktınız. Emin olun asla öyle bir şey gerçekleşmeyecekti. Onun için bizim birlik ve beraberliğimiz her şeyden önemli arkadaşlar. İnanın, biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe yapamayacağımız bir şey yoktur. Her şeyi başaracağız. Türk halkı başarır arkadaşlar. Biz Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Laz'ı ve Çerkezi ile 80 milyonluk bir aileyiz."



Bölünmüş, küçülmüş bir Türkiye olamayacağını dile getiren Fakıbaba, "O devletçik olur ama Türkiye 80 milyon nüfuslu bir büyük devlet. Bölgesinde gerçekten mazlumların yanında olan bir devlet ama bizi küçültmek isteyen hainlere gerekli dersi siz her zaman verdiniz. Bizler hep beraber sizlerle vermeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ben PKK'dan, FETÖ'den, DEAŞ'tan ve DHKP-C'den hepsinden bahsediyorum. Allah'ın izni ile bunların hiçbirisinin gücü yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.



Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşananlara tepki gösteren Fakıbaba, şunları kaydetti:



"Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Bugün de gerçekten provokatif bir hareket olmuştur. Nefretle kınıyorum. Ben Aysel hanımın annesine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Biz hep beraber kardeşiz arkadaşlar. Onun için lütfen hiçbir zaman bölücüğe ve ayrımcılığa yer yok. Hepimiz kardeşiz biz 80 milyonluk bir aile olduğumuzu devamlı söylemek istiyorum. Terör örgütlerinin amaçları aynıdır. Türkiye'de karışıklık yaratmaktır. Provokasyon meydana getirmektir. Bunlara hiçbir zaman uymayacağız. Bunları içimizde silip atacağız. Kim olursa olsun bunlara hiçbir zaman değer vermeyeceğiz."



Bakanlığının özellikle alt gelir grubuyla ilgili çok güzel projelerinin olacağını anlatan Fakıbaba, alt gelir gruplu insanlara çok büyük değer verdiklerini, onların kalplerinde her zaman ayrı bir yerlerinin bulunduğunu anlattı.



Bakan Fakıbaba, "Özellikle bacılarımıza çok önem verdiğimizi göreceksiniz. Tarım Bakanı olarak bacılarımızın, analarımızın ve kızlarımızın bizlerde çok emeği var. Projelerimizde inşallah hep beraber onları kalkındıracağız. Yolumuz uzun çok daha çalışmamız lazım." diye konuştu.



Batman'a üçüncü gelişi olduğunu ve her gelişinde kenti gelişmiş gördüğünü belirten Fakıbaba, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Yeterli mi vallahi değil daha çok çalışmamız lazım. Havaalanına gelirken uçaktan bakıyorum Batman'a mükemmel bir şehir. Ama hala da zengin toprakların fakir çocuklarıyız. İşsizlik yüzde 20'lerin üzerinde, bu doğru bir olay değil. Mutlaka hükümet ve devlet olarak bunun üstesinden geleceğiz. Yeter ki bizi rahat bıraksınlar. Yeter ki başkalarına kanmayalım arkadaşlar. Biz başaracağız Allah'ın izniyle başarmak zorundayız. Niçin, sizin için. Nasıl başaracağız vallahi sizinle başaracağız. İnşallah hep birlikte büyük bir Türkiye'yi düşmanlarımıza korku veren mazlumların yanında olan insanların ülkelerin yanında büyük bir Türkiye'yi beraber kuracağız. Temellerini atmışız ve büyütmeye devam edeceğiz."



Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci ile Fakıbaba, Vali Ahmet Deniz, AK Parti Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy fuardaki stantları gezdi.