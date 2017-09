Bakanlar Tüfenkci ve Fakıbaba Batman'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan bütün kardeşlerimizin yanındayız. Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Hiç kimse kendini ötekileştirmiş hissetmesin." dedi.



Bakan Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile katıldığı "Batman Mobilya ve İnşaat Fuarı" ile "Batman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açılış töreninde, kentte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Açılışını gerçekleştirecekleri fuarın kente, bölgeye hayırlar getirmesini ve gelecekteki yıllarda da devam etmesini dileyen Tüfenkci, hükümet olarak Batman'ın, Doğu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun yanında olduklarını belirtti.



Fuara güçlü bir şekilde katılarak, özellikle bölgede yapılacak her yatırımın, atılacak her adımın yanında olduklarını ifade eden Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Biz istiyoruz ki özellikle gençlerimize iş, AŞ bulalım. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi büyütelim. Onun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Birileri bunu engellemek için Türkiye'yi, Türkiye'nin enerjisini boşa harcamak için, insanlarımızı birbirileriyle uğraşır hale getirebilmek için de gayret gösteriyorlar. Allah'a hamdolsun Batmanlı kardeşlerimiz hep beraber çukur siyasetini Batman'a taşımadılar. Esnafımızı bir ekmeğe muhtaç ettirmediler. Bizler de Batman, 23 ili Cazibe Merkezleri Programı içerisinde destekleyerek her ilimize önemli yatırımcıların başvurusuyla beraber bu istihdamın yarısı gerçekleştirilebilse bile 10 bin insanımıza iş, AŞ bulmuş olacağız."



Sektörel fuarları çok önemsediklerini ve bu fuarların sürekli yapılmasının önemli olduğunu belirten Tüfenkci, sürekli yapılan fuarların sektörlere fayda sağladığını vurguladı.



"Büyüme içinde inşaat sektörü önemli bir yer almaktadır"



İnşaat ve mobilyada Türkiye'nin uluslararası alandaki pazarlarda yer aldığı sektörlerin başında geldiğini işaret eden Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Tüm dünyada inşaat sektöründe Türkiye hızlı bir büyüme yakalamıştır. Mobilyada da bundan nasibini aldığını görebiliyoruz. Türkiye 2002 yılında net mobilya ithalatçısıyken bugün gelinen nokta itibarıyla Türkiye net mobilya ihracatçısı konumuna gelmiştir. 2015 yılında yüzde 4,9 büyüyen inşaat sektörü 2016'daki o kadar olumsuzluğa rağmen yüzde 7,2 büyümüş, 2017 yılında da bu büyüme devam etmektedir. İkinci çeyrek büyüme rakamlarını Allah'a hamdolsun Türkiye yüzde 5,1 gibi bir yüksek büyümeyi yakaladı ve bu büyüme içinde de inşaat sektörü önemli bir yer almaktadır. Bir takım mobilya ihracatlarımızı da inşaat sektörü içerisinde yapmaktayız. Özellikle yurt dışı inşaat firmalarımız üzerinden mobilya ihracatlarımızı da gerçekleştirirken bugün 2017 itibarıyla baktığımızda birçok firmamızın yurt dışı kanallarını oluşturduğunu görüyoruz ve Türkiye 2016 yılı itibarıyla ihracatını neredeyse 8 katına çıkartarak 2,2 milyar dolar seviyelerine yükseltmiştir."



Dünyanın en büyük sanayi üretimi yapan ülkelerinin aynı zamanda dünyanın en büyük tarım ülkeleri olduğunu dile getiren Tüfenkci, onun için bir yandan sanayileşirken bir yandan da tarımı ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.



Türkiye'yi bol, kaliteli, ucuz ve dünyayla rekabet eden ürünler yetiştiren bir tarım ülkesi haline getirmenin en önemli hedeflerinden biri olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, yeteri kadar piyasaya uygun üretim yapmaları, ürettiklerini satabilmeleri ve pazarlamaları gerektiğini anlattı.



Yeni bir borsa kuruldu



Bakan Tüfenkci, "Bir laf vardır 'satamadığınız ürün sizin değildir'. Allah razı olsun Tarım Bakanımız çiftçimizin arkasında aslanlar gibi duruyor. 'Siz üretin, biz alırız, hiçbir malınızı da zayi etmeyiz' diyor." şeklinde konuştu.



Türkiye için lisanslı depoculuğun önemli olduğunu, kendi bakanlıkları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını belirten Tüfenkci, yeni bir borsa kurduklarını, Ürün İhtisas Borsasını 6 Nisan 2017'de Bakanlar Kurulundan geçirdiklerini, ikinci düzenlemelerinin çıktığını aktardı.



Çok yakın zamanda da bunu faaliyete geçirerek özellikle çiftçilerin ürününün değerinde alınıp satılması ve uluslararası alanda da bu piyasada işlem görebilmesi için Ürün İhtisas Borsasını hayata geçirdiklerine işaret eden Tüfenkci, önümüzdeki dönemde bunun faydalarını hep beraber göreceklerini anlattı.



Batman'a yeni bir fuar alanı



Fuar alanının kente yakışmadığı değerlendirmesinde bulunan Tüfenkci, her türlü desteği vererek kalıcı bir fuarcılık merkezi oluşturması ve Batman'ın da Ortadoğu'nun fuarcılık merkezi olmasını istediklerini bildirdi.



"Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin"



Bugün güçlü bir şekilde kente geldiklerini söyleyen Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hem üretimin hem ticaretin bakanı iki bakan olarak geldik. Biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan bütün kardeşlerimizin yanındayız. Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Hiç kimse kendini ötekileştirmiş hissetmesin. Biz 80 milyon hep beraber kardeş olarak bu ülkeyi kalkındırmak, her bir kardeşimizi birinci sınıf vatandaş olarak uluslararası alanda rekabet edebilir hale getirmek, refah düzeyini artırmak istiyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan' ülküsü etrafında birleşen her bir kardeşimizle yol yürürüz, onları canımızdan aziz biliriz."