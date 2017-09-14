Bakanlar Tüfenkci ve Fakıbaba Batman'da
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Batman Valiliğinin düzenlediği "Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması"na katıldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Batman Valiliğinin düzenlediği "Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması"na katıldı.
Bakanlar Tüfenkci ve Fakıbaba, Türkiye Petrolleri Kristal Park'ta gerçekleştirilen toplantıda, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.
Daha sonra Tüfenkci ve Fakıbaba, burada gerçekleştirilen "İmam Hatipliler Platformu" toplantısına da iştirak etti.
Toplantılarda, bakanların yanı sıra Batman Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Batman Milletvekili Ataullah Hamidi ile Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy da yer aldı.