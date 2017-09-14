Bakanlar Tüfenkci ile Fakıbaba Batman'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Batman Valiliğini ziyaret etti.



Temaslarda bulunmak amacıyla Batman'a gelen Bakanlar Tüfenkci ve Fakıbaba, Batman Havalimanı'nda Vali Ahmet Deniz, il protokolü ve partililerce karşılandı.



Tüfenkci ve Fakıbaba, Batman Valiliğini ziyaret ederek, Vali Deniz ile makamında görüştü.



Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.