Bakanlar sümülasyonla depremi yaşadı
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Bakanlar sümülasyonla depremi yaşadı

Bakanlar sümülasyonla depremi yaşadı İçişleri Bakanı Soylu "Olası bir İstanbul depreminde vatandaşlar araçlarla yollara çıkarsa endişe şudur ki yollar tıkanacak, ambulanslar gidemeyecek, arama kurtarma ekiplerimiz arama kurtarma mahallerine ulaşamayacak, İstanbul kilit olacak" İçişleri...

17.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:19

Bakanlar sümülasyonla depremi yaşadı

İçişleri Bakanı Soylu "Olası bir İstanbul depreminde vatandaşlar araçlarla yollara çıkarsa endişe şudur ki yollar tıkanacak, ambulanslar gidemeyecek, arama kurtarma ekiplerimiz arama kurtarma mahallerine ulaşamayacak, İstanbul kilit olacak"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Afet Eğitim Merkezi" açılışında 7.2'lik Düzce depreminin simülasyonda yaşadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı. Konuşmalarının ardından Afet Eğitim Merkezi'ni gezen iki bakan, deprem simülasyonuna da katıldı. Bakan Soylu ve Bakan Kurum ardından sel simülasyonu ve arama kurtarma köpeklerinin eğitiminin yapıldığı parkurda incelemelerde bulundu.

Simülasyonda bile olsa depremi yaşamanın ürkütücü olduğunu söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Belki hayatınızdaki tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünde geçiyor Böyle bir depremde eğer sağlam bir binada iseniz çıkıp bundan sonraki süreçte yakınlarınızı ararsınız. Çok zor sıkıntılı. Deprem bölgesinde yer alan bir ülkeyiz. Son bir asırda 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Deprem ile yaşamı öğrenmez zorundayız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Bütün deprem fotoğrafları gözümün önünden geçti. Bir tek şey hissettim belki de çocukluğumuzdan itibaren almamız gereken en önemli eğitimlerden bir tanesi deprem anında ne yapmamız gerekti. Çöküp kapanmamız ve sağlam bir yere tutunmamız konusunda ilk tavsiyeler aklıma geldi. Hiç tereddütsüz bunu yapmalıyız. Trafikte şu öğretildi bize 'karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bak'. Bu bizim aklımızda kaldı. Çünkü ilkokuldan itibaren hep bu söylendi. Depremde de buna ait kafamıza bunun çakılması lazım. Bütün çocuklarımızın bunu bilmesi lazım. Bunun defalarca tekrar edilmesi gerekir. Çünkü orada yapılabilecek doğru bir hareket belki büyük bir yangını engelleyecek. Biz afet bölgesindeyiz. Yapmamız gereken açık. Eğitimimizle bunu tamamen birleştirmeliyiz. Aklımdan geçen her çocuğa bu eğitim vermek oldu" şeklinde konuştu.

Bakanlar sümülasyonla depremi yaşadı

Kaynak: İHA

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