Bakanlar Soylu ve Zeybekci, Denizli'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Denizli Valiliği'ni ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Bakanlar Soylu ve Zeybekci valiliğe gelişi sırasında toplanan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Tören mangasını selamlayan Soylu, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı.

Soylu ve Zeybekci Vali Hasan Karahan'ın makamında il hakında bilgi aldı.

Soylu, burada yaptığı kısa açıklamada, Denizli'nin Türkiye'ye moral veren lokomotif bir kent olduğunu belirterek, ülkenin büyümesinde önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Soylu, "AK Parti döneminde önemli bir sıçrama sağladı. Bu sıçramayı da yine yapılan ve yapılacak hizmetlerle inşallah temel hedeflerimize taşıyacağız. Herkes elini taşın altına sokmuş durumda." dedi.

Görüşme daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Bakanlara, ziyarette, AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin, Cahit Özkan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan eşlik etti.