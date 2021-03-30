Bakanlar Soylu ve Selçuk, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında yaya geçidini kırmızıya boyadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programına katıldı.

Bakanlar Soylu ve Selçuk, Çankaya Türkan Yamantürk İlköğretim Okulu'nda öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Soylu ve Selçuk, trafik polisleri tarafından 3'üncü sınıf öğrencilerine verilen "Trafik Eğitimi" dersine katıldı.

Dersin ardından Soylu ve Selçuk, okulun bahçesine kurulan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile araç parkurunu ziyaret ederek, öğrencilerle trafik kuralları üzerine sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İçişleri Bakanlığının "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programının trafik kurallarının içselleştirilmesi ve kurallara uyulması açısında önemli olduğunu söyledi. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının programa her türlü desteği verdiğini belirterek, projeye emeği geçen herkese teşekkür etti.

Selçuk, "Bugün çocuklarla beraber olduğumuz ve onlarla birlikte etkinlik yaptığımız için anne, babalara, öğretmenlere mesajlarımız olduğu için çok mutluyuz. Geleceği çok daha umutla mutlulukla bekliyoruz, trafik kuralları konusunda her geçen gün çok daha güzel noktalara geliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yayalar artık trafikte öncelikli bir konuma geldi"

Bakan Soylu da "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözünü hatırlatarak, "Birlikte adım atabilirsek, odaklanabilirsek aynı hedeflere doğru gidebilirsek mesafe alabildiğimiz görülmektedir." diye konuştu.

Soylu, 2018'de yaya öncelikli trafikle ilgili adımların atılmaya başlandığını hatırlatarak, TBMM'de buna ilişkin kanun çıkarıldığını, trafiğin yaya öncelikli olacağına ilişkin karar alındığını söyledi. Soylu, "Türkiye'de yayalar da artık trafikte öncelikli bir konuma geldi." dedi.

Bu kapsamda çalışmalara devam edildiğini ifade eden Soylu, "2018'de bu kanun çıktı. 2020'nin sonuna kadar trafik kazalarından kaynaklanan yaya ölümlerinde 516 az can kaybı oldu. Bunu çok daha büyük rakamlara çıkarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yaya öncelikli trafiğin uygulanmasıyla ölümlerin, yaralanmaların ve sakatlanmaların azaldığını dile getiren Soylu, araba sürmenin şehvetine kapılmamak gerektiğini kaydetti. Soylu, "Yayalara da tavsiyemiz var. Onların da yola atlamamaları lazım." dedi.

Yayaların da uyması gereken kurallar bulunduğunu, çizgilerinin olmadığı yerde yola ani çıkılmasının trafik kazasına yol açtığını vurgulayan Soylu, levhaların olduğu yerlerde, okul, hastane, yaya geçitlerinde, kavşaklarda üstünlüğün yayalarda bulunduğunu kaydetti.

Soylu, "Kurallar çok basit. Eğer kuralları uygularsak hedefimiz sıfır can kaybıdır." ifadesini kullandı.

Programa katılan paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı çocuklara tanıtan Bakan Soylu, "Sümeyye'ye hepiniz adına teşekkür ediyorum. O, yaya öncelikli trafikte bizim trafik yüzümüz." dedi.

Boyacı ise "Öncelik, güvenli trafik" sloganıyla hazırlanan projenin trafik medya yüzü olduğu için gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Program kapsamında, çok güzel eğitimlerin verildiğini belirten Boyacı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Soylu ve Selçuk öğrencilerle okul önündeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Programa, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu