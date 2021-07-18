Bakan Kurum, afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sel ve heyelan yaşanan Rize'de incelemelerini sürdürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sel ve heyelan yaşanan Rize'de incelemelerini sürdürdü.

Soylu, Kurum ve Yazıcı, Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu, ardından kaymakamlıkta toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra Rize Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki (AFAD) Koordinasyon Merkezi'ne geçen Soylu, Kurum ve Yazıcı, sel ve heyelana maruz kalan Güneysu ve Çayeli ilçeleri ile Madenli, Büyükköy ve Muradiye beldelerindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Toplantıda İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AFAD, DSİ, Karayolları ile kurumların yöneticileri de hazır bulundu.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çayeli'ne bağlı Büyükköy beldesinde sel ve heyelandan etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Sarıhan ile de görüşen Bakan Kurum, risk nedeniyle taşınması değerlendirilen belediye başkanlığı binası için uygun alanları inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal