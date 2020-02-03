: Bakanlar Soylu ve Kurum, muhtarlarla bir araya geldi

03.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantıya katılması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ valiliğinde muhtarlar toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

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