Bakanlar Soylu ve Kurum Malatya'da
Haberler » Güncel » Bakanlar Soylu ve Kurum Malatya'da - Haber

Bakanlar Soylu ve Kurum Malatya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Malatya'ya geldi.

12.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:15
Bakanlar Soylu ve Kurum Malatya'da

İçişleri Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı 'ya geldi.

Malatya Valiliğini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Aydın Baruş ile görüştü. Basın açıklaması yapmayan iki bakanın, Vali Baruş ile bazı daire müdürlerinden depremzedeler için yapılan çalışmalar hakkında valilik toplantı salonunda bilgi aldıkları öğrenildi. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Valilikten ayrılan iki bakan, valilik önünde bekleyen vatandaşların taleplerini de dinledi.

Bakanların Malatya'da deprem bölgelerinde inceleme yapacakları belirtildi.

(Selçuk Dönmez - Bahadır Aytekin - Erdal Akbuğa/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler