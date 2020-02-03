Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'da
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Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yıkılan binaların olduğu bölgede incelemelerde bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem sonrası ekiplerce yapılan hasar tespit çalışmasının ardından ağır...

03.02.2020 23:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:18
Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'da

İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un yıkılan binaların olduğu bölgede incelemelerde bulunması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'daki sonrası ekiplerce yapılan hasar tespit çalışmasının ardından ağır hasarlı olarak belirlenen ve yıkımına başlanan binalarda yapılan çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA

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: Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'da
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