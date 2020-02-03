: Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'da

03.02.2020 23:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yıkılan binaların olduğu bölgede incelemelerde bulunması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem sonrası ekiplerce yapılan hasar tespit çalışmasının ardından ağır hasarlı olarak belirlenen ve yıkımına başlanan binalarda yapılan çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA

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