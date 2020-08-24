Bakanlar Soylu ve Kurum, Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selden zarar gören yerlerde incelemede bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemede bulunması Cadde ve sokakların temizlenmesi Vatandaşlar ile röportaj GİRESUN -...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selden zarar gören yerlerde incelemede bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemede bulunması Cadde ve sokakların temizlenmesi Vatandaşlar ile röportaj GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel ve heyelandan büyük ölçüde etkilenen Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. Kaynak: AA