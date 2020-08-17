Bakanlar Soylu ve Kurum, deprem simülasyonunu deneyimledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında katıldıkları "Afet Eğitim Merkezi"nin açılışında, 7.2 şiddetinde canlandırılan deprem simülasyonunu deneyimledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında katıldıkları "Afet Eğitim Merkezi"nin açılışında, 7.2 şiddetinde canlandırılan deprem simülasyonunu deneyimledi. Bakan Kurum ve Bakan Soylu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kaynak: AA