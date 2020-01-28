Bakanlar Soylu ve Koca, Sivrice'de depremzedeleri ziyaret etti

28.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

Bakanlar Soylu ve Koca, meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden zarar gören binalarda incelemede bulundu, çocuklarla yakından ilgilendi.

Soylu, hasar gören Sivrice Merkez Camisi'ndeki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, caminin yapılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un söz verdiğini söyledi.

İlçe merkezinin yanı sıra köylere de çadır gönderdiklerini aktaran Soylu, "Köyde 500 kişi yaşamıyor ama 500 çadır gönderdik. Daha da göndereceğiz. Ne istiyorsanız biz gücümüzün yettiğince yapmakla mükellefiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı öyle. Allah milletimizden de razı olsun milletimize yardımcı oluyor." dedi.

General Adnan Ersöz Kışlası'nı da ziyaret eden Soylu, yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da hasar tespit çalışması gerçekleştirdiğini anlattı.

İlçede vatandaşların evinden çıktıktan sonra kiralayabileceği konutların sınırlı olduğuna değinen Soylu, şunları söyledi:

"Onun için burada da şu kararı aldık, yaklaşık 250-300 civarında, ona bu gece karar vereceğiz. Bu alanda bir geçici konut merkezi oluşturacağız. Yani hemen şu öbür tarafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla afet konutlarını yapacağız. Afet konutlarını yaparken esas itibariyle bu arada o zamanı teminin konteynerlerden bir geçici barınma merkezini oluşturacağız. Sosyal alanları da olacak. İnşallah bunu da öteki tarafı 15 gün içerisinde bitireceğiz. Bunu da yarın sabah başlasak yine 17-20 gün sonra tamamlayacağız."

Sahra hastanesini ziyaret ettiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilçede kurulan sahra hastanesinde de incelemede bulundu.

Bakan Soylu, sağlık ekiplerinin depremin ardından verdiği mücadeleye dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Birçok süreçte bir araya geliyoruz ama gönüllülük esasıyla ortaya koydukları adanmışlığı hakikaten takdir ediyoruz. Minnettarız, Allah razı olsun. UMKE'nin yaptığı sadece bir depreme ait yaraları sarmak veya insanlara güven vermek değil, başka bir şey yapıyor. Allah razı olsun. Bundan sonraki süreçlerde de herkesin yanında olabileceğini ifade eden güçlü bir duruş ortaya koyuyor. İyi ki varsınız."

"Sivrice için bir entegre hastane inşaatına hızla başlamak üzere karar verdik"

Sağlık Bakanı Koca da UMKE'nin bu süreçte herkesi etkileyen ciddi fedakarlık ve duygulu bir hizmet şekli ortaya koyduğunu vurguladı.

Açtıkları sahra hastanesinin 7'inci hastane olduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle Sivrice'ye hizmet vermek üzere 24 saat hekim arkadaşlarımızın hizmet verdiği, ambulansın hazır bulunduğu bir hizmet merkezi olarak fonksiyon görmüş olacak. Bu dönemde biz özellikle Sivrice için toplum sağlığı merkezi, aile hekimlerimizle bugüne kadar hizmet vermeye devam ediyorduk. Bundan sonraki süreçte Sivrice için bir entegre hastane inşaatına hızla başlamak üzere karar verdik. Bununla ilgili işlemleri, nerede yapacağımız konusunda başkanımla da konuşmuş olduk. Bu dönemde hızlandırmış olacağız. Bunun müjdesini buradan çok rahatlıkla vermek istiyordum."

Sağlık Bakanı Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"UMKE, özellikle Hatice'miz, Emine'miz ve sizler bu dönemde bütün bulunduğunuz yerlerde tulumlarınızı sırtınıza alıp evlatlarınızı, çocuklarınızı ve yakınlarınızı, eşlerinizi bırakarak seferber oldunuz. Her birinizin birer Emine, birer Hatice olduğunuzu biliyoruz. Bundan sonraki süreçte UMKE'yi daha kurumsallaştıran ve markalaştıran, dünyaya örnek olan, sayıca büyüklük olarak dünyanın en büyük gönüllü sağlık kuruluşu olduğunu biliyoruz. Elimizden gelen bütün imkanları bu anlamda seferber edeceğimizi söylemek istiyorum."

Kaynak: AA