Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeleri ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşlarla konuşması Bakanların otobüs içindeki vatandaşlarla konuşması Bakanların depremzedeleri ziyaret etmesi Çadır içine girmeleri Çocuklara oyuncak vermeleri Çadır ziyareti ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşlarla konuşması
Bakanların otobüs içindeki vatandaşlarla konuşması
Bakanların depremzedeleri ziyaret etmesi
Çadır içine girmeleri
Çocuklara oyuncak vermeleri
Çadır ziyareti ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.