Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeleri ziyaret etti
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Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşlarla konuşması Bakanların otobüs içindeki vatandaşlarla konuşması Bakanların depremzedeleri ziyaret etmesi Çadır içine girmeleri Çocuklara oyuncak vermeleri Çadır ziyareti ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile...

29.01.2020 18:21 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:22
Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşlarla konuşması

Bakanların otobüs içindeki vatandaşlarla konuşması

Bakanların depremzedeleri ziyaret etmesi

Çadır içine girmeleri

Çocuklara oyuncak vermeleri

Çadır ziyareti ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeleri ziyaret etti
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