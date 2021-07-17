Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Rize'de afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki afet bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili, "Şu ana kadar hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hem AFAD'tan hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından toplam 17,5 milyon liralık ilk etapta bir nakit desteği geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki afet bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili, "Şu ana kadar hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hem AFAD'tan hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından toplam 17,5 milyon liralık ilk etapta bir nakit desteği geldi. Onlar da gerek il özel idareler olsun gerekse yerel yönetimler aracılığıyla vatandaşlarımıza intikal ettiriliyor." dedi.

Sel ve heyelan yaşanan Rize'de incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bölgedeki son durum ve devam eden çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Soylu, sel ve heyelandan en çok Güneysu ilçesi, Çayeli Madenli beldesi, Büyükköy ve Muradiye beldelerinin etkilendiğini, yaşanan olayın ardından çalışmaların üç gündür durmaksızın sürdürüldüğünü söyledi.

Bölgede 8 kişinin sel sularına kapıldığını, 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Soylu, kayıp 2 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kayıp vatandaşların bulunması için 219 arama kurtarma personelinin görev yaptığını aktaran Soylu, "Bunlar içerisinde 70 dalgıç da var. Aynı zamanda Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı 3 günde ortalama 8'er saat uçuş yaptı, havada şimdi de uçuş yapıyorlar. Yine helikopterlerimiz denize ulaşmalarına yönelik elde edilen bir ihtimale karşı Sahil Güvenlik Komutanlığı oradaki botlarla birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. İnşallah umudumuz en kısa zamanda ulaşmaktır. Allah ailelerine de hemşehrilerimize de sabır versin. Bu konuda büyük bir mücadelenin yürütüldüğünün altını çizmek isterim." ifadelerini kullandı.

Soylu, elektrik verilemeyen 200'ün üzerindeki trafonun hepsine yeniden elektrik verildiğini, ayrıca Büyükköy'ün yüzde 10'luk kısmı hariç bölgede su sorununun da bulunmadığını anlattı.

Zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Soylu, "Zarar gören konut, iş yeri, araç gibi, vatandaşlarımıza ilk etapta hem AFAD'tan hem de Aile Bakanlığından yardım niteliğinde bir destek yaptık. Bir taraftan Defterdarlık diğer kurumlarla beraber toplam hasarı ve toplam zararları tespit etmeye çalışıyor. Şu ana kadar hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hem AFAD'tan hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından toplam 17,5 milyon liralık ilk etapta bir nakit desteği geldi. Onlar da gerek il özel idareler olsun gerekse yerel yönetimler aracılığıyla vatandaşlarımıza intikal ettiriliyor." diye konuştu.

Hasar tespit çalışmaları hakkında da bilgi veren Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD'ın 50 ekibinin sahanın her yerinde incelemelerine devam ettiğini kaydetti.

Bakanlıklar ve ildeki yöneticilerle değerlendirmeler yaparak, bundan sonra atılacak adımları belirlediklerini ifade eden Soylu, "Hasar bölgelerini ziyaret ediyoruz. Belki bizim göremediğimiz, anlayamadığımız, vatandaşlarımızın ifade ettiği hem nitelik açısından hasarlara hem de nicelik açısından, sayısal hasarlara neler yapmamız lazım geldiğine yönelik adımlarımızı atıyoruz." dedi.

Soylu, bölgedeki son durum ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a günün belirli saatlerinde bilgi verdiklerini, son durumu arz ettiklerini söyledi.

Bölgede tarım alanları ve altyapıda ciddi hasar bulunduğunun altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"Şuna tabii şükretmek lazım, daha önce yapılan dere ıslahları, daha önce yapılan altyapılar, bundan daha önce alınan tedbirler özellikle bu selin ve heyelanın oluşturduğu hasarın daha fazla olmasını engelledi. Bu bizim sahada müşahede ettiğimiz önemli tespittir. Burada özellikle yapılan tahkimatta biraz daha seviyeyi yükseltmek lazım geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Geçmiş tahkimatlar yapılmış doğru ama geçen sene de gördük, bu sene de gördük, yağışın miktarı sürekli arttıkça, yukarıdan gelen rüsubatın miktarı arttıkça, siz de dereleri görmüşsünüzdür, derelerde özellikle çok ciddi kaya rüsubat, neredeyse derelerin önemli bir bölümü dolu halde. Bunların DSİ tarafından temizlenmesi lazım. Anlaşılıyor ki daha yoğun miktarda yağabilecek bir yağışın oluşturabileceği etkiler daha önemli hasarlara sebebiyet teşkil edebilir. Bunun için gerek dere yataklarıyla ilgili gerek heyelan bölgeleriyle ilgili gerek afete maruz bölgelerle ilgili çalışmalarımız tam anlamıyla devam etmektedir."

Soylu, bölgede çalışma yapan tüm kurum ve kuruluşlar ile personeline teşekkür ederek şöyle devam etti:

"Herkes büyük bir gayret içerisinde. Vatandaşımızın buradaki sabrına da minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz. Bir selle, bir afetle karşı karşıya kalmak kolay bir şey değildir. Hem psikolojik açıdan kolay değildir hem de travması açısından kolay bir iş değildir ama onlar da ellerinden gelen sabrı da desteği de yardımı da ortaya koyuyorlar. Allah milletimizden razı olsun. Böyle zor günlerde el birliğiyle hareket etmesini, sabırlı olmayı, komşuya yardımı ve desteği ortaya koyabilme hasletini belki de bütün dünyaya örnek olabilecek şekilde gerçekleştiriyorlar. İnşallah burada alacağımız tedbirlerle bundan sonra olası sel ve afetlerin önüne bir miktar daha geçebilme kabiliyeti düşüncesi içerisindeyiz."

"Bölgede olağanüstü bir çalışma var"

Bakan Karaismailoğlu da olayın ilk saatlerinden itibaren bölgede olduklarını, tüm kurumların topyekun mücadele ettiğini dile getirdi.

"Ulaşımda ve haberleşmede bir sorun yok, herhangi bir sıkıntımız yok. Afetin izlerini kaldırabilmek için bölgede olağanüstü bir çalışma var." ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, "Bütün arkadaşlarımız bütün ekipleriyle birlikte bakanlıklar, belediyeler topyekun bir mücadele var. Afetin izlerini ortadan kaldırmak için çok büyük bir gayret var. İnşallah en kısa sürede bu izleri ortadan kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmalar tamamlanmadan bölgeden ayrılmayacaklarını bildiren Karaismailoğlu, "Daha sonra böyle olası afet durumunda bu etkilerin yaşanmaması için gerekli tedbirleri almak için de önemli çalışmalar yapacağız bölgede. İnşallah en kısa sürede bu afetin izlerini sileceğiz, inşallah eski günlerimize döneceğiz ama kayıplarımız var, en büyük üzüntümüz o. Geri kalan bütün sıkıntıların üstesinden devletimiz, bakanlığımız ve diğer kurumlarımız gelecektir. Bundan herkes müsterih olsun." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da bölgede devletin tüm imkanlarıyla hasarların giderilmesi ve gelecekte bu tür afetlere maruz kalınmaması için çalışma yürüttüğünü belirterek, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İki vatandaşımızın aranmasına devam ediliyor. İnşallah onlara da ulaşırız. Allah milletimizi bu tür afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay