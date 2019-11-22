Bakanlar Soylu ve Gül, fabrika açılışı ve araç teslim törenine katıldı

22.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesindeki Barem Ambalaj firmasına ait fabrikanın açılış törenine ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı.

Kaynak: AA