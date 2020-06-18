Bakanlar Soylu ve Ersoy sanal sergi gezdi
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Bakanlar Soylu ve Ersoy sanal sergi gezdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Uluslararası Göç Filmleri Festivali" (UGFF) kapsamında açılan "Göçün İzleri" ve "Göç Duygusu" sergilerini gezdi.

Bakanlar Soylu ve Ersoy sanal sergi gezdi
18.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Uluslararası Göç Filmleri Festivali" (UGFF) kapsamında açılan "Göçün İzleri" ve "Göç Duygusu" sergilerini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin sitesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen sergileri, her iki Bakan, görüntülü ve sesli iletişim kurarak gerçek mekanda olduğu gibi avatarlarıyla gezme fırsatı yakaladı.

"Göçün İzleri" sergisinde, Suriye bölgesinde yer alan çeşitli dönemlere ait göçlerle oluşan tarihi yapıların bugüne ulaşan halleri, özel bir tarama yöntemiyle taranarak üç boyutlu ve renkli olarak modelleniyor.

Sergide ayrıca Hama'daki Masyaf Kalesi, Tarsus'taki Fenikeliler dönemine ait Amrit Liman Şehri, Osmanlı döneminden Azm Sarayı, Lazkiye yakınlarında milattan önce 15. yüzyıla ait Ugarit tarihi arkeoloji kalıntıları, Lazkiye yakınlarında 16. yüzyıla ait Selahaddin Kalesi, Şam'da bulunan Emeviye Camisi ile Osmanlı döneminde ticaretin merkezi kabul edilen Halep Çarşısı'nın son halinin modellemeleri yer alıyor.

"Göç Duygusu" sergisi ise 1960'larda başlayarak, Avrupa'ya olan işçi göçlerinden bahsediyor. Diasporatürk'e göçmen aileler tarafından gönderilen gerçek anılar ve objeler üzerinden hazırlanan sergideki objeler içerisinde, fotoğraflar, belgeler, ses kayıtları ve çeşitli videolar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Dijital ortamda avatar bedenler üzerinden gerçek zamanlı olarak deneyimlenebilen sergide, ziyaretçiler objelerin sesini duyarak, 1960'lardan bugüne ulaşan hatıraların duygularına şahit olabilecek.

Sergiler, ücretsiz olarak "www.migrationff.com" adresinden görülebilecek.

Kaynak: AA

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