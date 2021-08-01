Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya'da yangından etkilenen Bayır Mahallesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yangından etkilenen Alanya Bayır Mahallesi'nde bilgi alması Alanya Bayır Mahallesi'nde yanan evleri incelemesi ve vatandaşların sorunlarını dinlemesi Yanan alanlar Soylu ve Çavuşoğlu'nun yangına müdahale eden ekiplerin...