Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya'da yangından etkilenen Bayır Mahallesinde incelemelerde bulundu
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Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya'da yangından etkilenen Bayır Mahallesinde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yangından etkilenen Alanya Bayır Mahallesi'nde bilgi alması Alanya Bayır Mahallesi'nde yanan evleri incelemesi ve vatandaşların sorunlarını dinlemesi Yanan alanlar Soylu ve Çavuşoğlu'nun yangına müdahale eden ekiplerin...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yangından etkilenen Alanya Bayır Mahallesi'nde bilgi alması

Alanya Bayır Mahallesi'nde yanan evleri incelemesi ve vatandaşların sorunlarını dinlemesi

Yanan alanlar

Soylu ve Çavuşoğlu'nun yangına müdahale eden ekiplerin yanına gitmesi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yangından etkilenen Bayır Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya'da yangından etkilenen Bayır Mahallesinde incelemelerde bulundu
Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya'da yangından etkilenen Bayır Mahallesinde incelemelerde bulundu
Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya'da yangından etkilenen Bayır Mahallesinde incelemelerde bulundu
Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya'da yangından etkilenen Bayır Mahallesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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