Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya'da yangından etkilenen Bayır Mahallesinde incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yangından etkilenen Alanya Bayır Mahallesi'nde bilgi alması Alanya Bayır Mahallesi'nde yanan evleri incelemesi ve vatandaşların sorunlarını dinlemesi Yanan alanlar Soylu ve Çavuşoğlu'nun yangına müdahale eden ekiplerin...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yangından etkilenen Alanya Bayır Mahallesi'nde bilgi alması
Alanya Bayır Mahallesi'nde yanan evleri incelemesi ve vatandaşların sorunlarını dinlemesi
Yanan alanlar
Soylu ve Çavuşoğlu'nun yangına müdahale eden ekiplerin yanına gitmesi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yangından etkilenen Bayır Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru