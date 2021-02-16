Bakanlar Soylu ve Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti (1)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ı karşılaması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Savunma Bakanı Akar ile fotoğraf çektirmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İçişleri Bakanı Soylu ve...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ı karşılaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Savunma Bakanı Akar ile fotoğraf çektirmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ı makamına davet etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından katledilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin bilgi vermek için ziyaret etti. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı