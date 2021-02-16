Bakanlar Soylu ve Akar'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sona erdi (4)

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Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Görüşmeden görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koridorda yürümeleri TBMM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından...

Görüşmeden görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koridorda yürümeleri TBMM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından katledilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey