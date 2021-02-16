Bakanlar Soylu ve Akar'dan CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret
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Bakanlar Soylu ve Akar'dan CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

16.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:04
Bakanlar Soylu ve Akar'dan CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ayrı ayrı görüşecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ayrı ayrı görüşecek. Görüşmede, Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin bilgi verilecek.

Edinilen bilgiye göre, Soylu ve Akar ilk olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile 12.00'de Meclis'teki makamında bir araya gelecek.

Görüşmenin ardından Bakanlar Soylu ve Akar, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geçerek Genel Başkan Akşener ile görüşecek.

Görüşmelerde, Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından katledilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin bilgi verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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