Bakanlar Soylu ve Akar'a suikast planı davasında mütalaa açıklandı
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Bakanlar Soylu ve Akar'a suikast planı davasında mütalaa açıklandı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik suikast girişimi suçlamasıyla 3 sanık hakkında açılan davada savcı mütalaasını açıkladı.

Bakanlar Soylu ve Akar'a suikast planı davasında mütalaa açıklandı
23.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:43

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik suikast girişimi suçlamasıyla 3 sanık hakkında açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Suriye'den suikast için keşif yapması için İstanbul'a gönderildiğini itiraf eden sanık Sonay B'nin, ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapis, ona yardım ettiği iddia edilen sanıklar Süleyman A. ve Levent Ö'nün de 15 yıla kadar hapsini talep etti.   

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Sonay B., tutuksuz sanıklar Süleyman A. ile Levent Ö., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müştekiler Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ın avukatları mazeret bildirerek duruşmaya katılmazken, sanık avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyada eksik husus kalmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı mütalaasında, sanık Sonay B'nin Ankara'da polise teslim olup, örgüt tarafından Suriye'den İstanbul'a gönderilerek, Soylu ve Akar'a yönelik suikast için keşif yapması görevi verildiğini, bu görevi başaramazsa uygun gördüğü bir askeri tesisle ilgili keşif yapmasını istediklerini itiraf ettiğini aktardı. Sanığın ifadesinde, örgütün İstanbul'da kendisine yardım için sanıklar Süleyman A. ve Levent Ö. ismini verdiğini de söylediği aktarıldı. Savcı mütalaasında, sanığın örgütten kaçmak için verilen görevi kabul ettiğini, fırsatını bulunca da İstanbul'dan kaçarak Ankara'da polise teslim olduğunu ifade ettiğini aktardı. Ayrıca sanığın ifadesinde, Suriye'de bomba yapımı konusunda eğitildiğini, birçok yere bomba düzeneği yerleştirdiğini itiraf ettiğini ve bu kapsamda ilişkide olduğu 200'ün üzerinde örgüt üyesini de teşhis ettiğini aktardı.SUİKAST GİRİŞİMİNDEN BERAATİ İSTENDİSavcı, sanığın eylemden bilinçli olarak vazgeçmesi, icra aşamasına girmemesi nedeniyle, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu yönünden beraat talep etti. Savcı, sanığın, terör örgütü PKK/KCK adına çok sayıda eylemde bulunduğunun tespiti, itirafları doğrultusunda birçok yere bomba düzeneği yerleştirmesinin sabit olması nedeniyle 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yakalandığında üzerinde bulunan belgelerin sahte olması nedeniyle de 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı, tutuksuz sanıklar Süleyman A. ve Levent Ö'nün ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapislerini istedi.'ÖRGÜTTEN KAÇMAK İÇİN GÖREVİ KABUL ETTİM'Mahkeme heyeti sanıklara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapıp yapmayacaklarını sordu. Sanık Sonay B., savunma için süre isterken, resmi belgede sahteciliği kendisinin yapmadığını, bu belgelerin örgüt tarafından hazırlandığını söyledi. Örgüte 15 yaşında katıldığını söyleyen sanık, "Ne olduğunu anladığınızda iş işten geçiyor. Kolay değil o kadar çıkmak. Örgütten kaçmak çok zor. Kaçabilmek için bu görevi kabul ettim. Burada nasıl dört duvar arasındaysam orada da 4 beden arasındaydım. 15 yaşında yaptığım hatanın bedelini ödüyorum" dedi. Tutuksuz sanıklar da savunma için süre istedi.

Sanıkların süre talebini kabul eden mahkeme, Sonay B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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