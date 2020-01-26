Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde açıklamada bulundu (Tamamı)

26.01.2020 01:57 | Son Güncelleme: 26.01.2020 01:57

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde hasar gören binalara ilişkin "Yaptığımız çalışmalar neticesinde Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik. Malatya Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde 25 konut yıkık, 29 metruk bina yıkık olduğu, ağır hasarlı 418 binanın, orta hasarlı 4 bina, bir de adliye binası, az hasarlı 199 bina tespitlerini yaptık" diye konuştu.

Riskli, ağır hasarlı binalara yönelik kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirileceğini aktaran Kurum, "Tespitlerimizi yapacağız, bu çerçevede hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek projeyi gerçekleştireceğiz. TOKİ bünyesinde yaptığımız 400 rezerv konutumuz var. Bu konutlardan da yapacağımız kesin hasar tespit sonucunda vatandaşlarımıza hak sahibi olma imkanını vereceğiz. Diğer taraftan da Elazığ'da belirleyeceğimiz birkaç alanda da konutlar üreteceğiz ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını inşallah en kısa zamanda gidermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

'UYGUN OLMAYAN PROJELERE GEREKLİ İŞLEMİ YAPACAĞIZ'Bakan Kurum, yıkılan binalara yönelik ihmal tespitinin olup olmadığına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: "Mustafa Paşa mahallemizde enkaz çalışması biten yıkıktaki bodrum katta bir kolonun kesildiğine dair oturan vatandaşlarımızın böyle bir durumu, şikayeti var. Enkaz çalışmalarını bitireceğiz, tamamlayacağız. Eğer betonarme projesine uygun olmayan bir durum söz konusuysa da hem bu işlemi yapanlarla ilgili hem izin verenlerle ilgili gerekli cezai işlemi yapacağız ama enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Bunun dışında da diğer binalarımızda da böyle bir durum söz konusu olması halinde kanuni işlemlerimizi bu noktada yapacağız."

BAKAN KOCA: HASTANELERDE DURUMU KRİTİK HASTA YOKSağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde 29 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Şu an Elazığ'da hastanelerimizde serviste yatan 153, yoğun bakımlarda takip edilen 32 hastamız var. Bu serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların içinde durumu kritik, ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli" dedi.24 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan 2.5 yaşındaki Yüsra'yla ilgili konuşan Koca, "Çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı. Genel durumu son derece iyi. Sadece alt ekstremitelerde ezilme dışında herhangi bir sorunun olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, enkaz altındaki çocuğun annesinin sağ olduğunu ve kendisiyle iletişim kurulduğunu, babasının ise yaşamını yitirdiğini söyledi.

'TEMENNİMİZ ANNEYİ DE KURTARABİLMEK'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden babanın eşinin üzerine kapanması sebebiyle çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi: "Özellikle vital bulgular açısından tansiyon, oksijen bulguları açısından genel durumunun son derece iyi olduğunu, iletişim kurulduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız anneye damar yolu açılarak serum taktılar. Damar yolundan da besleme ve birtakım ilaçları verme noktasına kadar geldiler. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde temennimiz anneyi de sağ salim kurtarabilmek."

SOYLU: 15 BİNİ AŞKIN KİŞİ MİSAFİR EDİLİYORİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 kişinin yaşamını yitirdiği depremde enkaz altından 44 kişinin sağ çıkarıldığını belirterek, "Göçük altındaki vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için çaba sarf ediyoruz. Şükürler olsun, şimdi de burada 2 vatandaşımızın sesine ulaşılabildi, onlarla diyalog kurulabildi. Hatta birine tıbbi müdahale de yapılabildi. Zannediyorum kısa bir süre sonra bize müjdeli haber verecekler. Bunun ötesinde 15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu" şeklinde konuştu.

'İSTİSMAR OLABİLİR'Bakan Soylu, bazı kuruluşlardan gelen yardım toplama taleplerini makul bulmadıklarını aktardığı konuşmasında, "Bunu koordinasyon içinde yapmak durumunda olduğumuzu hem sayın Cumhurbaşkanımız hem bizler AFAD üzerinden defalarca ifade etmeye çalıştık. Çünkü ihtiyaçların ne olduğunu biliyoruz ve nasıl yönlendirilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun istismarı söz konusu olabilir. Daha önce bunun istismarıyla defalarca herkes karşılaştı, biz karşılaştık" dedi.

'HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ'Depremin siyasallaştırılmaya çalışıldığını aktaran Soylu, şunları söyledi: "Bu konuda tek bir cümle dahi etmek istemiyorum ama inanın hayatın her şeyini bir siyaset çerçevesi içine, varlık ve yokluk içine sığdırmak isteyenleri de burada görüyoruz. Burası bittikten sonra söyleyeceklerimiz var ama burası bitene kadar ben şahsen bir değerlendirme yapmayacağım. Çiğlikler kalbimizi, içimizi acıtmıyor mu, acıtıyor. Tahammül edeceğiz. Bu meseleyi vatandaşlarımızla hep birlikte aşacağız."

ASILSIZ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA AÇILACAKSoylu, sosyal medyada asılsız paylaşım yapanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin harekete geçtiğini belirterek, "Eğer Türkiye'deki bir sosyal medya kullanıcısı bunu yapabiliyorsa bunu bulmama ihtimalimiz trilyonda bir değildir, buluruz. Allah'a şükür devletimiz o konuda iyi bir noktaya gelmiş durumda, birçoğunu da bulduk. Yurt dışında ise tespit ederiz gereğini de yaparız. Netice itibarıyla hukuki işlemi başlatırız. Yurda geldiği zamanda bunun hesabını sorarız."

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - İbrahim KÖRDEMİRCİ - Harun ÖZALP/ ELAZIĞ,

Kaynak: DHA