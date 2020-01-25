Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesine gelişi Binada köpeğin arama çalışması Yıkılan bina İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gidişi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
25.01.2020 02:59 | Son Güncelleme: 25.01.2020 03:01
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesine gelişi
Binada köpeğin arama çalışması
Yıkılan bina
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gidişi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA