Bakanlar Soylu, Karaismailoğlu, Pakdemirli ve Kurum Marmaris'te koordinasyon toplantısına katıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştiriliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum toplantıda, orman yangınlarıyla ilgili şu ana kadar yapılan ve planlanan çalışmaları değerlendiriyor.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer