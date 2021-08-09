Bakanlar Soylu, Karaismailoğlu, Dönmez ve Kurum Marmaris'te koordinasyon toplantısına katıldı
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Bakanlar Soylu, Karaismailoğlu, Dönmez ve Kurum Marmaris'te koordinasyon toplantısına katıldı

Bakanlar Soylu, Karaismailoğlu, Dönmez ve Kurum Marmaris'te koordinasyon toplantısına katıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, il genelindeki yangınlarla ilgili koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, il genelindeki yangınlarla ilgili koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Marmaris ilçesindeki öğretmenevinde oluşturulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda yangınlarla ilgili son gelişmeler ele alındı.

Bakanlar Soylu, Karaismailoğlu, Dönmez ve Kurum Marmaris'te koordinasyon toplantısına katıldı
Bakanlar Soylu, Karaismailoğlu, Dönmez ve Kurum Marmaris'te koordinasyon toplantısına katıldı
Bakanlar Soylu, Karaismailoğlu, Dönmez ve Kurum Marmaris'te koordinasyon toplantısına katıldı
Bakanlar Soylu, Karaismailoğlu, Dönmez ve Kurum Marmaris'te koordinasyon toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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