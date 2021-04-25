Bakanlar Selçuk ve Ersoy, Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
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Bakanlar Selçuk ve Ersoy, Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Bakanlar Selçuk ve Ersoy, Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda, şehit ve gazileri rahmetle andı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda, şehit ve gazileri rahmetle andı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 106. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlığımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Minnettarız, ruhunuz şad olsun." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da "Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen kahramanlarımız, 106 yıl önce tarihte eşi görülmemiş bir destan yazdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz vatanımız için canlarını veren bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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