Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da (3)

BAKAN SARIEROĞLU: 2019'DA DOSTLARA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU SALACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Malatya Kadın Kolları 5'inci Kongresi'ne katıldı. Terör örgütlerinin yaptığı sığınak ve yapıların herkesçe göründüğünü belirten Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Açılan tünelleri, toplanan silahları, para desteklerini. Bunların hepsini topladığımız zaman bunun ne anlama geldiğini biz Türkiye olarak çok iyi biliyoruz. Bunlara izin vermeyeceğiz. Ülkemize karşı hiçbir tehdidin karşısında boyun eğmeyeceğiz. Başkomutanımız, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la dimdik güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. 2019 dostlara güven düşmana korku salacağımız bir dönemdir. Bundan sonra hiç bir algı operasyonu yapılamayacağının, noktasının konulacağı bir seçimdir. Cumhurbaşkanımız seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanıdır. 2019'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de ilk başkanını seçeceğiz. Devlet ve milletin yıllardır hayalini kurduğumuz tam manasıyla bütünleşeceği bir seçimdir. Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin ilk başkanını yapacağımız seçimdir."

Bakan Tüfenkci ise, 15 Temmuz'da 11 kadının şehit olduğunu belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi. Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan dolayı gururlu olduklarını ifade ederek, "Bir milatla karşı karşıyayız. Yeni bir tarih yazılıyor. Bu tarihi de AK kadrolu gençlerimiz, bacılarımız yazıyor. Biz 2019'da inşallah o miladı birlikte geçeceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacağız inşallah. Kimler için taşıyacağız? İşsizlerimiz, hanım kardeşlerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz ve bu millet için taşıyacağız" diye konuştu.