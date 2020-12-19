Bakanlar patlamanın yaşandığı Gaziantep'e gitti
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Bakanlar patlamanın yaşandığı Gaziantep'e gitti

19.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:46
Bakanlar patlamanın yaşandığı Gaziantep'e gitti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünde meydana gelen patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünde meydana gelen patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

Hava yoluyla Gaziantep'e gelen iki bakan daha sonra incelemelerde bulunmak üzere hastaneye doğru yola çıktı. Bakanların inceleme sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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