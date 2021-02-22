Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, Bayraklı Deprem Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı

İmamlardan Erdoğan'a çağrı: Seçim vaadinizi bir an önce yerine getirmenizi bekliyoruz

Ve topa Erdoğan da girdi! Muhalefetin hedefindeki damadı Berat Albayrak'a övgü dolu sözler

Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe...