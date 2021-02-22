Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, Bayraklı Deprem Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı
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Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, Bayraklı Deprem Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı

22.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:32

Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe...

Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde katılımcılara hitaben konuşma yaptı.

Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, Bayraklı Deprem Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı
Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, Bayraklı Deprem Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı
Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, Bayraklı Deprem Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı
Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, Bayraklı Deprem Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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