Haberler » Ekonomi » Bakanlar Pakdemirli ve Pekcan'dan deprem için "geçmiş olsun" mesajı - Ekonomi

Bakanlar Pakdemirli ve Pekcan'dan deprem için "geçmiş olsun" mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı yayımladı.

24.01.2020 22:34 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:34
Bakanlar Pakdemirli ve Pekcan'dan deprem için

Tarım ve Orman Bakanı ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Pekcan, paylaşımında, "Merkez üssü Sivrice olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli de "Geçmiş olsun Elazığ. Geçmiş olsun Türkiye'm. Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler