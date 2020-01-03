Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
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Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun havalimanına gelişi Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çiçeklerle karşılanması Bakan Pakdemirli'nin konuşması Bakan Kasapoğlu'nun konuşması Açılışı yapılan Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nden...

03.01.2020 23:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:58

Tarım ve Orman Bakanı ile Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun havalimanına gelişi

Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çiçeklerle karşılanması

Bakan Pakdemirli'nin konuşması

Bakan Kasapoğlu'nun konuşması

Açılışı yapılan Kütüphanesi'nden detaylar

Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çorba dağıtması KARS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
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