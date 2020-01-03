: Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

03.01.2020 23:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:58

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun havalimanına gelişi

Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çiçeklerle karşılanması

Bakan Pakdemirli'nin konuşması

Bakan Kasapoğlu'nun konuşması

Açılışı yapılan Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nden detaylar

Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çorba dağıtması KARS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Kaynak: AA

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