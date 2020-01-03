Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun havalimanına gelişi Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çiçeklerle karşılanması Bakan Pakdemirli'nin konuşması Bakan Kasapoğlu'nun konuşması Açılışı yapılan Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nden...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun havalimanına gelişi
Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çiçeklerle karşılanması
Bakan Pakdemirli'nin konuşması
Bakan Kasapoğlu'nun konuşması
Açılışı yapılan Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nden detaylar
Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çorba dağıtması KARS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.