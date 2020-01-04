: Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, AK Parti Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

04.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:10

AK Parti Kars İl Başkanlığı ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişleri

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin konuşması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması

KARS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA

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