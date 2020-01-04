Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, AK Parti Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
AK Parti Kars İl Başkanlığı ziyareti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişleri Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması KARS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Gençlik...
04.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:10
AK Parti Kars İl Başkanlığı ziyareti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişleri
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin konuşması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması
KARS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Kaynak: AA