Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, AK Parti Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
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Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, AK Parti Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

AK Parti Kars İl Başkanlığı ziyareti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişleri Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması KARS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Gençlik...

04.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:10

İl Başkanlığı ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı ile Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişleri

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin konuşması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması

KARS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, AK Parti Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
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