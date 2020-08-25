Bakanlar Pakdemirli ve Dönmez soruları cevapladı
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Bakanlar Pakdemirli ve Dönmez soruları cevapladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun'daki sele ilişkin "Olay anı itibarıyla yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesilmişti, şu anda elektriği kesik abone sayımız yaklaşık 2 bin 600 civarında.

25.08.2020 15:52 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:59

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun'daki sele ilişkin "Olay anı itibarıyla yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesilmişti, şu anda elektriği kesik abone sayımız yaklaşık 2 bin 600 civarında." dedi.

Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum." dedi.

Olay anından itibaren devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları söyledi:

"Üç bakanımız zaten sürekli burada bulundu, bizim de Enerji Bakanlığının ekipleri yine olay anından itibaren buradaydı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesi ile bugün Ulaştırma Bakanı ile birlikte olay yerine intikal ettik, incelemelerde bulunuyoruz. Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketinin ekipleri şu anda ilçe merkezine geçici olarak enerji verebilmek için gayret sarf ediyor, çalışmaları da yerinde görmüş olduk. Burada daha önce elektrik altyapısını yer altına almıştık, tabii ortada 3 metreye varan hafriyat olduğu için taş, toprak, yerin altındaki şebekeyi çalıştırmak kısa vadede mümkün değil. Bir taraftan iş yerlerinin ve binaların elektrik panolarında da ciddi hasarlar var, onların temizlenmesi lazım. Bu molozların tahliyesi gerekiyor ama geldiğimiz nokta sevindirici. Bu molozlar kalkar kalkmaz da zaten geçici olarak elektrik vermeye başlayacağız. Olay anı itibarıyla yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesilmişti, şu anda elektriği kesik abone sayımız yaklaşık 2 bin 600 civarında."

Bunların da ağırlıklı olarak Dereli ilçe merkezi ve bazı köylerde yer aldığını belirten Dönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Elektrik direklerimiz, trafo merkezlerimiz, dağıtım merkezlerimiz su altında ve moloz altında kaldı. Geçici çözüm üretiyoruz, mobil jeneratörlerimizi buraya getirdik. Mobil aydınlatma sistemlerini getirdik gece rahat çalışabilsin ekip diye. İnşallah ümidimiz en kısa süre içerisinde hayatın normalleşmesine katkı sağlayacak olan elektrik hizmetini de süratle vatandaşlarımıza kazandırmak. Ben bu vesile ile burada gece gündüz demeden çalışan tüm kamu, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine, gönüllülere teşekkür ediyorum. Devletimiz olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren burada zaten tüm kurumlarıyla birlikte yer aldı. Bundan sonra da esnafımızın, vatandaşımızın çözüm bekleyen konularında, sorunlarında da yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın talimatı net ve açık, tüm kurumlar ellerinden geldiği şekilde buradaki yaraların sarılması maksadıyla gereğini yapacaklar. Biz de kurum olarak, teşkilat olarak gereğini yapıyor olacağız"

Giresun'da, selden zarar gören Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgedeki vatandaşların yaralarını bir an evvel sarmak amacıyla kentte bulunduklarını söyledi.

Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alan ve esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Pakdemirli, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatı net ve açık, tüm kurumlar ellerinden geldiği şekilde buradaki yaraların sarılması maksadıyla gereğini yapacaklar. Biz de kurum olarak, teşkilat olarak gereğini yapıyor olacağız." dedi.

Şu an bölgede 5 bakan bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, "Bu büyük bir felaket, büyük bir afat. İlk gün ben de buradaydım, Adana'daki yangınla mücadele için oraya gittim, oradaki işimizi tamamlar tamamlamaz yine Cumhurbaşkanımızın bizzat direktifleri ile buraya geldik." diye konuştu.

Pakdemirli, ilk gün burada 3-4 metre boyunda teressubat olduğunu anımsatarak, "Bunun kaldırılmasıyla alakalı tüm kamu kurumları, başta bizim bakanlığımızın da çalışanları olmak üzere çok büyük bir gayret gösterdik. Burada gördüğünüz gibi dükkan içerisinde ormandan arkadaşlarımız çalışıyor. Bugün 'bu görev bizimdi, şu görev bizimdi' deme zamanı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm kamu kurumları, tüm personelin, tüm ünvanı olan kişilerin bunları hiç önemsemeden vatandaşın, milletin yanında olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yaralarını bir an evvel sarmak maksadıyla buralardayız. Burayı bir an evvel normal hayata döndürmek, ondan sonra da bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması maksadıyla hem geçici tedbirler alınıyor hem de kalıcı tedbirler alınması için tüm bakanlıklar, tüm kamu kurumları çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatı net ve açık, tüm kurumlar ellerinden geldiği şekilde buradaki yaraların sarılması maksadıyla gereğini yapacaklar. Biz de kurum olarak, teşkilat olarak gereğini yapıyor olacağız."

Bakanlar Pakdemirli ve Dönmez soruları cevapladı

Kaynak: AA

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