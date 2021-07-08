BAKANLAR PAKDEMİRLİ VE DÖNMEZ BİLECİKTE…
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BAKANLAR PAKDEMİRLİ VE DÖNMEZ BİLECİKTE…

BAKANLAR PAKDEMİRLİ VE DÖNMEZ BİLECİKTE…
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Program kapsamında ilk önce Bilecik Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Pakdemirli ve Bakan Dönmez Vali Bilal Şentürk'ten Bilecik iline ilişkin bilgi aldı. AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını da ziyaret etti. Bakanlar İl Başkanlıkları ziyaretinin ardından, Ulupınar köyünde lavanta bahçesini gezdi ve çilek hasadı yaptı.

Bakan Bekir Pakdemirli, Bilecik ziyareti kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'de 16 olan tabiat parkı 256 oldu. Kimin döneminde? Recep Tayyip Erdoğan. Şu an burada açılışını yaptığımız Tabiat Parkımız için 12 milyon liradan fazla para harcandı" dedi.

Son 3 yılda tabiat parkı alanında Bilecik'e 20 milyon liradan fazla yatırım yapıldığını dile getiren Pakdemirli, "Türkiye'de 16 olan tabiat parkı 256 oldu. Kimin döneminde? Recep Tayyip Erdoğan. Bizlerin yaptığı hizmetler bir başkasının yaptığı hizmetlerin misli değil, karesi şeklinde. 16'nın karesi 256. Küçükelmalı Tabiat Parkı hayırlara vesile olsun. " diye konuştu.

Bakan Dönmez de parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir süre parkı gezen ve doğaya yaban ördeği salan Pakdemirli ve Dönmez, daha sonra Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY destekleriyle hak sahiplerine verilen traktör, yükleyici ve tamburların teslimine katıldı.

Kaynak: Habermetre

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