Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili şu an itibarıyla önemli bir yerleşim yerine ve cana yönelik tehdit bulunmadığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili şu an itibarıyla önemli bir yerleşim yerine ve cana yönelik tehdit bulunmadığını bildirdi.

Pakdemirli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ile Akseki ilçelerindeki yangınlarla ilgili incelemede bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, yangınlara havadan müdahalenin sabahın erken saatlerinde başladığını, zorlu şekilde faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalarda önceliklerinin yerleşim yerleri olduğunu vurgulayan Pakdemirli, rüzgarın çok kuvvetli, nemin de düşük olması nedeniyle çalışmaların zorlaştığını bildirdi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma yürütüldüğünü ifade eden Pakdemirli, "Elbette yangınların tespiti son derece önemli ama şu anda tespitten çok yangınların kontrol altına alınması, mümkünse cana ve mala zarar gelmemesi konusu daha önemli. Arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

"İlerleyen saatlerde ek tedbirler alma ihtimalimiz olabilir"

Pakdemirli, tüm kamu kurumlarının da çalışmalara destek verdiğini söyleyerek, en kısa zamanda yangınları kontrol altına almak için cansiperane çalışıldığını kaydetti.

Vatandaşlara emniyetin, jandarmanın, AFAD'ın çağrılarına uymaları yönünde çağrıda bulunan Pakdemirli, "Boşaltılması gereken yerleri boşaltalım. Şu an itibarıyla önemli bir yerleşim yeri tehdidi yok, cana yönelik bir tehdit yok ama ilerleyen saatlerde rüzgarın yön değiştirmesiyle beraber ek tedbirler alma ihtimalimiz olabilir." diye konuştu.

"Temennimiz yangınların kontrol altına alınması"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Akseki'deki yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, başsağlığı diledi.

Gece boyunca yangınla mücadelenin devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, kendilerinin de hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ettiklerini söyledi. Sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Temennimiz hem Manavgat'taki hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesidir." dedi.

Orman teşkilatı, belediyeler başta olmak üzere tüm kurumların gayretli şekilde çalıştığını dile getiren Çavuşoğlu, "İnşallah can kaybı olmadan yangınları kontrol altına alıp söndürürüz." ifadesini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun